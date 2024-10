GF colpo di scena, nel cast l’ex della protagonista: “Chiamato in causa diverse volte in casa”

C’è un possibile nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello che riguarda da vicino una delle concorrenti

Sembra prassi ormai confermata quella di dare movimento alle giornate di convivenza forzata dei concorrenti della casa del Grande Fratello con nuovi ingressi inaspettati e mirati. Abbiamo avuto l’esempio nella recente puntata, con l’ingresso di Carmen Russo pronta a dissuadere Enzo Paolo Turchi deciso a mollare lo show.

Se l’esempio sopra è più appropriato ad una missione di conforto e forza, come quello di spingere mariti o mogli a “supportare”, capita spesso invece di assistere a strategie più frizzantine, come quella di voler “mettere il pepe” dove serve. Ossia introdurre ex fidanzate o ex fidanzati in dinamiche dove le prime simpatie di chi sta all’interno, non trovano punti di svolta o sono lì lì per esplodere.

In passato sono diversi i casi in cui gli arrivi a sorpresa di ex sono culminate in riconciliazioni che nei giorni a seguire hanno dato tantissimo materiale alle pagine di gossip. Sarà anche questa volta? Il Grande Fratello sa giocare bene le sue mosse. E una di queste potrebbe rivelarsi nei prossimi giorni.

Il grande Fratello è pronto ad innescare nuove dinamiche nella casa

In queste ultime ore sta girando un’ indiscrezione che vedrebbe l’ex fidanzato di Shaila Gatta, Alessandro Zarino pronto a varcare la soglia della porta rossa. Zarino è un volto noto del piccolo schermo per essere stato tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island. Con Shaila avrebbe molte cose in comune, come la passione per il ballo e per l’attività fisica, che li hanno portati ad una frequentazione che poi si è trasformata in una relazione sentimentale.

Shaila Gatta è una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello, soprattutto perchè si è trovata in una sorta di triangolo amoroso con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Si sa che all’interno della casa più spiata d’Italia nascono flirt o grandi amori che portano poi al matrimonio e alla formazione di una famiglia.

La ballerina dal canto suo appare piuttosto confusa su chi dei due coinquilini le interessi davvero e la nuova indiscrezione sicuramente ha un suo perchè. Se l’ex fidanzato di Shaila dovesse entrare davvero sicuramente andrà a rompere gli equilibri e potrebbe far innescare nuove dinamiche.

Al momento si tratta solo di voci che però sono state diramate nei profili social più influenti come quello di Deianira Marzano che senza entrare troppo nei dettagli ha commentato: “Stanno valutando, forse, più in là”. Ovviamente già molti parlano di “effetto Perla/Mirko” che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori nella passata edizione.