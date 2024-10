U&D anticipazioni: scontri, addii e segnalazioni, il parterre si infiamma e interviene Maria

Uomini e Donne anticipazioni: quello che accadrà nelle prossime puntate è sconvolgente. Tra addii e ritorni inaspettati tutto cambierà.

La nuova edizione di Uomini e Donne, il talk sui sentimenti più famoso della televisione nostrana ha ufficialmente riaperto i battenti. I dati parlano chiaro: telespettatori sono entusiasti della nuova edizione, lo share infatti è altissimo, stabile e costante. Significa che i fan per niente al mondo si perdono gli appuntamenti pomeridiani con il dating show.

La prova che il pubblico è letteralmente pazzo dei protagonisti risiede nel fatto che, quotidianamente orde di fan si riversano in rete per cercare le anticipazioni delle prossime puntate. Gli esperti di gossip, a tal riguardo, hanno fatto trapelare che il 7 ottobre 2024 si sono tenute le registrazioni e, in studio è accaduto di tutto. Specie al trono over le dinamiche hanno subito un risvolto inatteso. Ecco dunque cosa devono aspettarsi i supporter della trasmissione.

U&D anticipazioni: scontri, addii e segnalazioni nelle prossime puntate

Occhi puntati su Mario Cusitore, Morena e Margherita. Stando a quanto ha riportato infatti, il blogger Lorenzo Pugnaloni attraverso le sue stories Instagram, la conoscenza tra Mario e Margherita prosegue, nonostante nella scorsa puntata avessero deciso di interromperla. Con Morena invece, la storia è arrivata al capolinea. La dama si è detta delusa per l’atteggiamento di Mario, il quale ha rivelato quanto accaduto tra di loro precedentemente.

Stando agli spoiler, Mario ha fatto conoscere Margherita a sua mamma, nonché ad alcuni amici. Inoltre per lui sono scese in studio tre donne ma, non le ha fatte restare, dicendo di non avere intenzione di conoscerle. Spazio poi alle vicende di Sabrina e Gabriele. I due hanno avuto una piccola discussione al centro dello studio e, Gabriele ha poi deciso di terminare la loro conoscenza.

Per Aurora Tropea è arrivato in studio un nuovo cavaliere, ma lei non ha espresso il desiderio di fare la sua conoscenza. Gemma porta avanti la sua frequentazione con il cavaliere che è arrivato per lei, Marcello Messina invece continua a frequentare Giada. Ci sono delle importanti novità anche per le questioni di cuore dei tre tronisti.

Martina ha criticato l’atteggiamento di Ciro, sospetta infatti che sia in studio per farsi conoscere e non già per corteggiarla. Michele Longobardi ha nuovamente discusso con Amal. Francesca Sorrentino ha portato invece in esterna Paolo ed insieme si sono molto divertiti. Hanno trascorso la serata in un ristorante napoletano nella Capitale e hanno goduto della compagnia reciproca, ridendo e scherzando.