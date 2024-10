Quando andrà in onda Amici Verissimo e quale sarà il ruolo di Silvia Toffanin? Cosa sapere sul nuovo esperimento Mediaset

Finalmente l’attesa è finita, lo show speciale sta per arrivare in tv: dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi c’è la data.

A luglio era stato presentato con grande clamore lo show speciale di Amici, Pier Silvio Berlusconi l’aveva annunciato come un grande evento che avrebbe lasciato senza parole il pubblico e adesso finalmente c’è la conferma: questo programma tutto nuovo andrà presto in onda.

Non solo è stata annunciata la data d’inizio, ma è anche stata resa nota la presenza di Silvia Toffanin che avrà un ruolo speciale, per lei del tutto inedito. Tutto quello che si deve sapere sul nuovo programma Mediaset.

Amici Verissimo, cosa farà Silvia Toffanin

Quando è stato presentato il palinsesto Mediaset si era parlato di questa nuova idea che sarebbe andata in onda nella prossima stagione, dunque quella attuale. Si tratta di uno spin off speciale di Amici di tre puntate che prevede la partecipazione di tutti gli artisti che hanno fatto la storia del talent show di Maria De Filippi.

Un evento davvero imperdibile che sarà condotto proprio da Silvia Toffanin, che avrà un ruolo del tutto inedito, ma Maria De Filippi pare che abbia voluto proprio lei. E’ noto come la conduttrice abbia grande stima nei confronti della compagna di Pier Silvio Berlusconi e si dice che la veda come la sua possibile “erede” televisiva. Considerato i talenti che sono usciti dalla scuola di Amici nei tre appuntamenti di questo show speciale potremmo davvero vedere tantissimi personaggi famosi.

Da Angelina Mango – reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo 2024 – fino a Elodie e ancora Emma, The Kolors, Alessandra Amoroso e tanti altri. La messa in onda di Amici Verissimo è per il 23 ottobre in prima serata, la settimana dopo la finale di Tu si que vales. Quello che potrebbe essere definito a tutti gli effetti un esperimento Mediaset andrà in onda per tre settimane, sono quindi tre prime serate in cui si prevedono moltissime sorprese.

Al fianco di Silvia Toffanin non dovrebbe mancare Maria De Filippi che però non dovrebbe condurre e dovrebbe lasciare il ruolo alla compagna di Berlusconi. Da scoprire ancora tanti dettagli, come lo studio in cui sarà fatto lo show – se sarà creato ad hoc o se verrà usato quello di Verissimo o Amici – così come i reali ospiti che prenderanno parte al programma. Non ci resta che aspettare ancora un po’ e vedere cosa hanno organizzato le due conduttrici.