Barbara D’Urso, arriva il lieto annuncio: gioia per la 67enne

Barbara D’Urso ha dato un annuncio bellissimo e inaspettato. All’età di 67 anni, le è capitata una nuova gioia.

La conduttrice ha detto addio a Pomeriggio 5 e all’azienda Mediaset e ha aperto un nuovo capitolo della sua vita. Sempre molto attiva sui social, pubblica infatti spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua attività lavorativa, tanto che continuano a seguirla in migliaia. Di recente ha anche partecipato al talent show Ballando con le Stelle, di cui è stata ballerina per una notta e durante il quale ha letteralmente conquistato tutti con la sua bravura.

Con grande sorpresa, è stato dato adesso un annuncio bellissimo che riguarda proprio la conduttrice. Ecco cosa è successo.

Nuova gioia per Barbara D’Urso: tutti felicissimi

La famosa showgirl ha sempre condiviso tutto con i fan, ed è adesso arrivato il momento di comunicare una notizia che l’ha lasciata a bocca aperta. La D’Urso è infatti diventata per la seconda volta nonna, dopo l’arrivo della piccola Matilde, nata dalla relazione di suo figlio Giammauro con la compagna Giulia. Proprio loro due sono nuovamente diventati genitori, e la conduttrice è davvero al settimo cielo. Il primo annuncio era stato fatto poco prima del parto, quando la conduttrice aveva postato su Instagram un video che ritraeva sua nuora con il pancione.

“Come essere spiazzata”, aveva detto all’improvviso l’ex volto Mediaset nel filmato. La ragazza aveva infatti comunicato che si stavano entrambe recando a fare shopping per le due bambine. “Ormai non si può più nascondere“, aveva detto all’improvviso Giulia spiazzando tutti i fan e rendendoli felicissimi. “Sei pazza? Sto facendo un video, sei matta. Che sorpresa. Io amo questa donna, è la mia terza figlia“, aveva continuato Barbara D’Urso. Qualche ora dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è così nata la seconda nipotina della conduttrice e a darne l’annuncio è stata proprio lei sui social.

“E da oggi il mio cuore è diviso in quattro. Grazie Giulia“, ha così scritto lei sui suoi profili social ufficiali, dopo aver pubblicato una foto che la ritrae in compagnia della ragazza di suo figlio Giammauro. Tra le due sembra infatti esserci un bellissimo legame, tanto che sui social appaiono spesso scatti che le ritraggono insieme oppure in compagnia della piccolina nata qualche anno fa e che ha reso la D’Urso nonna per la prima volta. Adesso è arrivata un’altra bellissima bambina, e la showgirl non potrebbe essere più felice di così.