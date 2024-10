Belen chiede aiuto a Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Dopo la lontananza sembra che tra Belen e Stefano sia tornato il sereno, la show girl ha chiesto aiuto al conduttore: cosa è accaduto.

Fino a qualche tempo fa era impensabile immaginare un qualche riavvicinamento tra Belen e Stefano e invece le cose sembra proprio che siano cambiate. Da quella famosa intervista a Domenica In della show girl, in cui accusava De Martino di ripetuti tradimenti e di non esserle stato vicino, è passato molto tempo e ora le cose sarebbero cambiate. La bella argentina ha chiesto aiuto al suo ex, cosa è accaduto.

Nessuno se lo sarebbe aspettato che non solo avrebbero superato il gelo nato dopo l’ennesima rottura, ma che addirittura Belen potesse chiedere aiuto al suo ex marito che tanto aveva denigrato in televisione.

Stefano De Martino in soccorso di Belen, cosa è successo

Da settimane si vocifera che Belen Rodriguez sia tornata single e che la sua storia con Angelo Galvano sia giunta al capolinea, a darne conferma adesso è stato il settimanale Chi che ha documentato “l’ultima cena” tra i due per dirsi definitivamente addio. Pare che si siano visti per chiarirsi, ma poi una volta in taxi ognuno avrebbe proseguito per la sua strada.

Così, mentre Belen avrebbe chiuso definitivamente la sua ultima storia, negli ultimi tempi sarebbe apparsa di nuovo in sintonia con Stefano De Martino. I due hanno un figlio assieme e l’amore per Santiago sarà sempre un legame indissolubile, eppure le cose tra i due sono cambiati dai mesi seguiti dopo l’ultima rottura. Abbiamo visto il conduttore di Affari Tuoi dare una mano alla bella argentina per il trasloco nel nuovo super attico, un aiuto fondamentale che avrà fatto senz’altro piacere a Belen.

Ma l’aiuto di Stefano non si sarebbe limitato a questo, circolano in rete foto del bel conduttore che dà un passaggio alla sua ex a un impegno di lavoro. Pare che l’argentina non trovasse una macchina e alla fine Stefano si sarebbe offerto di accompagnarla personalmente. Chiaramente si tratta solo di aiuti e favori tra due ex, ma sicuramente sono segnali di un grande disgelo rispetto al passato. Fino a qualche mese fa scende del genere, forse, sarebbero state inimmaginabili.

Il tempo passa e nonostante il dolore della rottura e tutto ciò che ne ha conseguito, pare che Stefano e Belen stiano vivendo una nuova era, quella dei due ex che vanno d’accordo. Era accaduto anche in passato, non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.