Barbara D’Urso, il vero motivo del divorzio da Mauro Berardi: lo rivela lei stessa

Barbara D’Urso si sfoga in un’intervista e svela un retroscena che riguarda il matrimonio passato con Mauro Berardi, padre dei suoi figli

L’abbiamo vista dopo un anno di assenza dalla televisione a Ballando con le Stelle per pochi minuti, ma tanto è bastato per incantare il pubblico a casa e tutti i suoi fan. Barbara D’Urso è attesissima e come lei stessa ha fatto intendere, presto potrebbe tornare alla conduzione di un programma tutto suo.

Intanto Carmelita continua a mantenere i contatti con i suoi fan con i suoi profili social attivissimi, dove solo su Instagram vanta un seguito di 3 milioni di follower. Qui adora condividere scatti che la mostrano in tutto il suo splendore con outfit che fanno tendenza.

Com’è ben nota la sua professionalità, bellezza e simpatia, di Barbara D’Urso si sa anche molto bene che è particolarmente restia a raccontare della sua vita privata. Eppure, tempo fa durante un’intervista da Mara Venier a Domenica in, l’ex volto di Mediaset si è lasciata andare ad una confessione che riguarda il suo cuore.

Barbara D’Urso parla del suo matrimonio, finito da tempo, con Mauro Berardi

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Famosa per aver condotto per tanti anni Pomeriggio Cinque su Canale 5 e per aver recitato in fiction di successo degli anni Novanta, dopo una lunga assenza dal piccolo schermo potrebbe ritornare nei palinsesti con qualcosa di suo.

Lo ha annunciato lei stessa durante il battibecco che si è scatenato con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle alla fine della sua esibizione in veste di ballerina per una notte. La 67enne napoletana, in splendida forma, ha saputo gestire perfettamente le frecciatine della giudice del programma di Milly Carlucci.

Da Mara Venier le cose sono andate in tutt’altra direzione. La D’Urso nell’atmosfera amichevole del salotto televisivo della collega ha aperto il suo cuore, svelando il motivo per cui anni fa ha divorziato da Mauro Berardi, definendolo il grande amore della sua vita. D’Urso ha spiegato che la loro relazione, durata 11 anni, ha portato alla nascita dei loro due figli, ma si è conclusa nel 1993 a causa di problemi caratteriali, nonostante non ci fossero tradimenti.

Barbara ha rivelato che, dopo la separazione, Mauro non prese bene la sua decisione, causando anni di conflitti e tensioni. Durante quel periodo, la conduttrice ha affrontato anche un momento di depressione, crescendo da sola i loro figli. Tuttavia, dopo molti anni di sofferenza, Carmelita decise di mettere fine alla loro guerra invitando Mauro a Natale, evento che segnò l’inizio di un nuovo rapporto basato su amore e stima reciproca.