Temptation Island, spunta il retroscena choc su Filippo Bisciglia: caos dietro le quinte

Filippo Bisciglia sta ottenendo un grande successo anche con la seconda edizione di Temptation Island, ma è arrivato un attacco contro di lui.

Sebbene Filippo Bisciglia stia ottenendo ascolti record anche con questa nuova edizione di Temptation Island a quanto pare il conduttore non è esente da critiche. A sferrarli un duro attacco è stato proprio un concorrente che ha voluto svelare un retroscena su di lui: cosa è accaduto.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato che arrivasse un colpo del genere contro Filippo Bisciglia, che è sempre stato vicino a tutti i concorrenti del reality delle coppie che si sono susseguiti nel corso degli anni. E invece un suo comportamento ha fatto imbestialire uno degli ultimi protagonisti del programma di Canale Cinque.

L’attacco di un concorrente a Filippo Bisciglia, cosa è successo

A scagliarsi contro Filippo Bisciglia è stato Lino Giuliano, concorrente della precedente edizione di Temptation Island, quella andata in onda prima dell’estate. Tutto è accaduto per le cose che il conduttore avrebbe detto ad Anna e Alfred nel falò di confronto dopo che lei aveva visto il bacio di lui con la tentatrice Sofia.

Secondo Giuliano Bisciglia avrebbe quasi difeso Alfred, mentre a lui l’avrebbe trattato malissimo. Lino nel corso della sua partecipazione al programma si è avvicinato a una tentatrice e alla fine lui e l’allora fidanzata Alessia sono usciti separati. Secondo l’ex concorrente lui sarebbe stato fin troppo sincero e non si sarebbe spinto tanto oltre come invece avrebbe fatto Alfred. E ciò nonostante, sempre secondo Lino, Filippo lo avrebbe quasi difeso mentre lui sarebbe stato trattato in malo modo.

Lino Giuliano ha sferrato questo attacco a Filippo Bisciglia attraverso le storie del suo profilo Instagram. Qui ha spiegato a chi lo segue che lui è uno che dice sempre la verità e per questo è voluto intervenire: “(…) A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. E poi, la ragazza è stata tradita con un bacio, mentre io non mi sono mai permesso tanto (…)“, secondo Giuliano il conduttore ce l’avrebbe avuta con lui.

Poi ha concluso il lungo messaggio con queste parole: “(…) Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Ahahah, numero uno!“. Un attacco in piena regola quello di Lino Giuliano, bisognerà vedere se il conduttore vorrà rispondergli o se preferirà il silenzio, ignorando queste parole. Staremo a vedere.