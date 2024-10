William, la dolorosa ammissione dopo la malattia di Kate: tutti commossi

William lo ha ammesso, le sue parole non lasciano spazio ai dubbi ed i sudditi si sono commossi.

Il Principe William è sotto la lente di ingrandimento dei curiosi di tutto il mondo. L’ultimo anno è stato per lui difficilissimo, infatti, sia suo padre il Sovrano Carlo III sia la sua consorte Kate Middleton stanno combattendo contro le rispettive malattie. È noto infatti che il Re sia affetto da un cancro e che abbia scelto di sottoporsi ad una radioterapia.

Kate invece, in seguito ad una delicata operazione chirurgica alla quale è stata sottoposta, su prescrizione medica ha deciso di sottoporsi ad una chemioterapia preventiva, un trattamento molto efficace volto a scongiurare il rischio che il tumore torni in futuro. Eventi drammatici si sono abbattuti dunque sulla Royal Family e, William è stato per ambedue, il punto di riferimento, non ha potuto concedersi nemmeno un attimo di fragilità perché sia l’uno sia l’altra contano su di lui.

William, dopo la malattia di Kate lo ha ammesso

Tutti si sono accorti della sua straordinaria forza interiore, è riuscito infatti a restare accanto a Kate e a suo padre senza demordere. La sua resilienza è diventata un simbolo per tutti coloro che hanno accanto o in famiglia una persona affetta da gravi patologie. Il Principe dunque non si è lasciato schiacciare psicologicamente da quanto è accaduto, anche perché sapientemente ha preservato il benessere dei suoi tre figli.

Gli insider hanno fatto sapere che William e Kate, hanno fatto di tutto per evitare che i piccoli di Palazzo comprendessero la gravità delle circostanze che li hanno colpiti. La vicinanza, la cura e la premura che il Principe ha avuto nei confronti di sua moglie, la quale sta affrontando una delle sfide più dure che la vita potesse riservarle, è indicativa del grande amore che prova nei suoi riguardi.

Tutto il mondo lo ammira e guarda a lui con stima, ecco perché l’attenzione è altissima nei suoi confronti. Proprio in queste ore non si parla che di lui, poiché ha reso una dichiarazione importante. Ha rivelato che un aspetto della sua vita passata gli manca molto. In uno dei recenti impegni pubblici che ha tenuto ha dichiarato che il periodo che ha vissuto alla base di Llanelli, nel Galles del Sud: “gli manca davvero”.

Ha prestato servizio come pilota di ambulanze aeree per quasi 2 anni, dal 2015 fino al 2017 ed ha lavorato anche come pilota di ricerca e soccorso della RAF. William ha ammesso che quel periodo della sua vita è stato per lui gratificante e, non si esclude dunque che possa tornare a pilotare elicotteri. Qualcuno nella sua dichiarazione ha colto una celata malinconia per un periodo della sua vita che di certo, è stato più tranquillo e spensierato rispetto a quello che sta vivendo oggi, per questo le sue parole hanno destato la commozione dei sudditi.