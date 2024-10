Forse hai debiti con l’Inps e non lo sai: come controllare subito la propria posizione

Trovarsi in una situazione debitoria è qualcosa che può angosciare. Attenzione perché possiamo avere debiti con l’INPS a nostra insaputa

È possibile trovarsi con un debito nei confronti dell’INPS senza esserne consapevoli, scoprendolo solo quando si riceve una notifica dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tuttavia, è semplice verificare eventuali pendenze con l’Istituto previdenziale seguendo alcuni passaggi online. Ecco come fare.

L’Italia vive ormai da anni una situazione economica molto complicata. Sono milioni gli italiani che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E a poco, fin qui, sembrano essere serviti i tanti bonus e incentivi implementati dal Governo e dalle Istituzioni locali. Non è inusuale, dunque, che i contribuenti possano avere dei debiti con lo Stato, con il Fisco.

Una situazione che può creare grande prostrazione, perché spesso non si paga non perché si è disonesti, ma semplicemente perché non si può. Ancor più problematica, poi, è la situazione di chi ha debiti con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e non lo sa. Ecco come scoprirlo.

Come sapere se abbiamo debiti con l’INPS

Per controllare la propria posizione contributiva a partire dal 2000, è necessario accedere al sito dell’INPS utilizzando un PIN dispositivo. Se non si possiede questo codice, lo si può richiedere online oppure presso un ufficio INPS. Il codice è suddiviso in due parti: la prima viene inviata via email o SMS, mentre la seconda viene recapitata in formato cartaceo all’indirizzo di residenza.

Una volta sul sito INPS, bisogna accedere alla sezione “Servizi online”. Dopo aver inserito il proprio codice fiscale e PIN, si può entrare nell’area “Servizi al Cittadino”, dove è possibile consultare il proprio estratto conto contributivo. In questa sezione, è possibile visualizzare eventuali documenti relativi a pagamenti da effettuare o già completati. L’estratto conto fornisce una panoramica chiara di eventuali debiti con la pubblica amministrazione. Il personale di un CAF potrebbe guidarvi, se non siete avvezzi all’utilizzo dei computer.

Se emergono pendenze, è possibile saldare i debiti direttamente online. Basta cliccare sul “Carrello Rav”, che genererà il codice del bollettino necessario per effettuare il pagamento in maniera rapida e sicura. Ovviamente, il consiglio è quello di sempre: affidatevi sempre a professionisti del settore, quali, per esempio, i commercialisti, che sapranno guidarvi in questi settori. E, soprattutto, potranno farvi sanare la posizione prima che il debito aumenti.