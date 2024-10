Martina Colombari, il medico a Roma per i costanti trattamenti: come sta la showgirl

Martina Colombari periodicamente si sottopone a uno specifico trattamento, ne aveva parlato lei tempo fa e va a Roma per farlo.

Martina Colombari è una show girl di successo che negli ultimi tempi è tornata al centro del gossip a causa del comportamento del figlio Achille. Il ragazzo aveva scritto alcuni commenti poco carini nei confronti della madre sui social. Diventata famosa dopo aver vinto Miss Italia, la Colombari si sottopone periodicamente ad alcuni trattamenti.

Si tratta di una terapia piuttosto specifica che fa a Roma, lei stessa aveva spiegato di cosa si trattava. Ma come sta Martina Colombari? Quali sono le sue condizioni?

Martina Colombari, qual è il trattamento che segue

Qualche mese fa Martina Colombari aveva condiviso sui social un’immagine mentre si trovava in uno studio medico a Roma, spiegando che stava facendo un trattamento molto importante. Inizialmente il messaggio aveva destato una certa preoccupazione, ma poi si è subito compreso che non si tratta di nulla di grave.

Il trattamento cui si sottopone Martina Colombari è l’ossigeno-ozonoterapia, una terapia che utilizza una miscela composta da ossigeno e ozono e serve a rivitalizzare i tessuti della pelle, ridando loro elasticità e lucentezza. E’ una terapia piuttosto completa perché ha anche benefici antinfiammatori e antibatterici. E’ un trattamento che utilizza anche chi soffre di alcune patologie piuttosto invalidanti come dolori muscolari, alla schiena e altro.

Non si sa per quale motivo Martina Colombari scelga di sottoporsi a questa terapia, non è l’unico personaggio famoso che fa cicli di questo trattamento. Probabilmente decide di fare cicli di ossigeno-ozonoterapia per l’effetto anti-aging, come abbiamo detto infatti ha un effetto assai benefico sulla salute della pelle. E Martina Colombari si prende molta cura del suo aspetto, basta vedere le sue immagini per rendersi conto quanto sia in forma. Dall’alto dei suoi 49 anni ha un volto perfetto, senza alcuno inestetismo del tempo, dimostrazione che seguirà una serie di trattamenti per la salute e l’elasticità della sua pelle.

Per non parlare della forma fisica perfetta, la Colombari davvero non ha nulla da invidiare a colleghe molto più giovani di lei. Ha un corpo tonico, due gambe delineate e muscolose e un addome scolpito, dedica molto tempo all’attività fisica e proprio quando ha partecipato con il figlio Achille a Pechino Express ha dato prova del suo essere davvero molto allenata. E’ una bellissima donna con fascino da vendere.