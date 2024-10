Uomini e Donne curiosità: che laurea ha e che lavoro svolge Cristina Tenuta

La splendida 44enne, Cristina Tenuta è tra le più amate del parterre. In tanti sono curiosi di conoscere i dettagli sulla sua vita privata. Tutto quello che c’è da sapere.

La nuova edizione di Uomini e Donne è partita col botto. Queen Mary ed il suo staff di fedelissimi collaboratori hanno infatti totalizzato oltre il 22% di share, il format è anche quest’anno dunque, il programma più seguito. Invero, non stupisce affatto che i telespettatori non perdano nemmeno un appuntamento con il dating show. Anno dopo anno infatti, vengono sapientemente inseriti nuovi dettagli che rendono il talk appetibile ed interessantissimo.

Basta pensare che sono pochi ormai i veterani nei parterre del trono over, i protagonisti cambiano annualmente, garantendo al pubblico di assistere a dinamiche nuove. Certo, restano seduti tra le file dello studio i cosiddetti volti noti, i più amati e controversi, quelli cioè che riescono sempre a sollevare dibattiti social grazie alla loro personale ricerca dell’anima gemella. Tra di essi c’è anche la splendida Cristina Tenuta, la bionda dama del parterre femminile.

Uomini e Donne curiosità: Cristina Tenuta è laureata? E che lavoro svolge?

Nata nel 1980 a Roma, sotto il segno zodiacale della Bilancia ha 44 anni. Secondo rumors ha discendenze nobili, il conte Alessandro Vincenzo Siciliano, famoso banchiere ed imprenditore sarebbe un suo ascendente. La dama non ha mai sviscerato i dettagli della sua vita privata, per cui non è possibile sapere se possegga una laurea, poiché in trasmissione non ha approfondito questi aspetti. Per quanto riguarda il suo lavoro è noto che Cristina si occupi di reclutamento del personale.

Cristina è molto corteggiata, già nella scorsa edizione ha fatto breccia nel cuore di molti cavalieri. La dama non ha mai nascosto, almeno in passato, di nutrire un forte interesse per Armando Incarnato. Hanno avuto una breve frequentazione, ma tra di loro la storia non è mai decollata. In seguito ha rivolto il suo sguardo verso Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano.

Anche in questo caso c’è stata soltanto una semplice simpatia. Cristina dunque è single e sta aspettando di conoscere un uomo che possa rubarle il cuore. Non è semplice per lei trovare un cavaliere che riesca a tenerle testa, lo ha dichiarato più volte. Ha un carattere molto forte e, qualcuno sprovvisto della sua stessa tempra potrebbe intimidirsi e fare un passo indietro. Nonostante ciò, non ha perso le speranze e ritiene che prima o poi possa incontrare il compagno della vita.