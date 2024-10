Andreas Muller torna a casa: la reazione delle figlie gemelline è strappalacrime

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha fatto sciogliere tutti con questo video: le gemelline sono meravigliose.

La storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è speciale tanto quanto il luogo che l’ha vista nascere: la scuola Amici. Durante il programma, tra un passo di danza e una coreografia, i due si sono avvicinati, ma inizialmente Veronica era piuttosto scettica. La differenza di età tra i due, infatti, non è trascurabile: lei ha 53 anni, mentre Andreas ne ha 28. Tuttavia, il tempo e i sentimenti hanno vinto ogni dubbio e Veronica ha deciso di seguire il suo cuore nonostante le critiche e i pregiudizi.

E l’ex prof di Amici ha fatto più che bene perché oggi la coppia è una delle più belle e solide del mondo dello spettacolo. Dal loro amore infatti sono nate lo scorso marzo due gemelline, Ginevra e Penelope, che hanno completato la loro famiglia e portato ancora più felicità nella loro vita. Andreas e Veronica condividono spesso momenti della loro quotidianità sui social per la felicità dei follower che se prima erano pazzi per la coppia, ora sono completamente innamorati delle piccoline.

Un ritorno a casa dolcissimo per Andreas Muller: le gemelline sono uno spettacolo

Uno di questi momenti è diventato virale più di tutti però, sciogliendo il cuore di tutti in pratica. Andreas infatti è tornato a casa e ha trovato Ginevra e Penelope in cucina insieme a mamma Veronica. Le gemelline, sedute nei loro seggioloni, si sono illuminate alla vista del papà, regalando dolci sorrisi che Andreas non ha potuto fare a meno di immortalare: la scena era troppo tenera per non essere ripresa.

E così il ballerino ha deciso di condividere questo momento speciale con i suoi follower su Instagram: nel video si vede Andreas che entra in cucina, mentre Ginevra e Penelope lo guardano con occhi pieni di gioia. I sorrisi delle due bambine e la loro reazione spontanea alla vista del papà è stata così bella, che il ballerino ha poi rivolto un bel “vi amo” a due esserini così piccoli, ma pieni d’amore.

Questo dolcissimo quadretto familiare è solo l’ennesima dimostrazione del legame forte e genuino che unisce Andreas e Veronica, non solo come coppia, ma anche come genitori. La loro storia è la prova che, quando c’è amore e comprensione, le differenze non contano, e anzi, possono rendere una relazione ancora più forte e speciale contro tutto e tutti.