Mauro Corona senza freni, ‘arriva la querela’: il duro attacco dell’ospite fisso di Bianca Berlinguer

Mauro Corona, ospite fisso di E’ sempre Carta Bianca, rischia la querela: duro attacco dell’ospite di Bianca Berlinguer.

Scrittore, opinionista, scultore, Mauro Corona è tra gli ospiti fissi di Bianca Berlinguer. La giornalista lo ha voluto con se anche dopo che ha lasciato la Rai per trasferirsi a Mediaset. I loro confronti sui temi di attualità sono sempre molto vivaci e piacciono al pubblico. Corona solitamente non è incline a rispettare alcune dinamiche televisive, spesso è ospite in collegamento e ogni volta rifiuta l’invito di presenziare in studio.

Personaggio colto, che segue l’attualità e le dinamiche politiche, ma che preferisce vivere sulle sue montagne lontano da tutti. Il feeling esistente tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona non esime da critiche, spesso i due sono schierati dalla stessa parte su alcuni temi, ma in passato si sono ritrovati anche su piani contrari. La conduttrice ha più volte contrastato le tesi dell’alpinista che in alcune occasioni sono apparse sopra le righe.

I due hanno condiviso anche una querela. Durante una diretta di E’ sempre Cartabianca di qualche mese fa Mauro Corona non ha avuto freni e mentre era in collegamento con la sua amica Bianca ha mostrato ai telespettatori la querela ricevuta, querela che ha coinvolto anche la Berlinguer. I fatti risalgono allo scorso Gennaio e ancora oggi hanno un eco mediatico non indifferente: ma cos’è accaduto?

Mauro Corona senza freni: “Quest’uomo potente a volte anche aggressivo…”

Bianca Berlinguer e Mauro Corona sono stati querelati da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per aver detto in tv che era andato alla festa della Lega Calcio con la febbre e altri disturbi. De Laurentis a quanto pare non ha gradito le affermazioni e avrebbe agito legalmente. Questo ha infastidito Corona che ha trovato assurda tutta la questione:

“Quest’uomo potente a volte anche aggressivo che si aggrappa su di me perché ho detto forse aveva la febbre… sono queste le cose di cui occuparsi oggi?”. Corona ha poi ironizzato con la conduttrice: “Saremo incarcerati e spero ci metteranno in cella insieme perché senza di lei non resisto”.

Immediata la risposta di Bianca Berlinguer: “A me non è arrivata questa convocazione, come mai? Sarà arrivata alla Rai. Mauro secondo me De Laurentiis non poteva immaginare il guaio in cui si è messo facendole questa querela”. La questione è stata anche commentata sui social e in molti si sono schierati dalla parte dell’alpinista e della giornalista: “Qui siamo al ridicolo tragico”, ha commentato un utente, riprendendo il commento di Bianca Berlinguer.