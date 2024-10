Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli beccata così col fidanzato: scoppia la polemica

Non si placano le polemiche per Sonia Bruganelli anche fuori dalla pista di Ballando con le stelle: è stata beccata così.

Malgrado al momento né Sonia Bruganelli né Angelo Madonia stiano brillando sulla pista di Ballando con le stelle, la loro relazione sembra essere più forte di tutto. Insomma, almeno dal punto vista sentimentale la loro storia è sicuramente da dieci, un contraltare che ben spiega al situazione al momento.

Se da una parte infatti si loda la performance di Federica Pellegrini senza mai citare Angelo (il suo maestro) se non per dire che la coreografia non fosse delle più belle e originale, dall’altra l’ultima esibizione di Sonia Bruganelli non è stata impeccabile in toto a causa di un infortunio che ha limitato di molto le sue possibilità danzerine.

Di ballo però si è parlato ben poco dopo i commenti spiacevoli dell’ex opinionista dell’Isola dei Famosi a La Vita in diretta e questo ha portato a un battibecco in studio con Selvaggia Lucarelli pronta sempre a prestarsi alla polemica sì, ma senza scadere nel vittimismo mettendo in mezzo i figli, come ha fatto Sonia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: il passo importantissimo del ballerino

Insomma, possiamo dire come al momento le tensioni non siano mancate né per Madonia né per la Bruganelli, nonostante la coppia abbia deciso di non ballare insieme per preservare il loro amore quanto più possibile dai riflettori, un’impresa però davvero ardua almeno per il momento.

I due per ora però riescono a combinare l’utile al dilettevole, partecipando insieme alle prove dello show. Il settimanale ‘Chi’, infatti, li ha paparazzati mentre arrivavano alle prove a bordo di una lussuosa Lamborghini Urus, guidata dal ballerino mentre Sonia Bruganelli, seduta al suo fianco, controllava il telefono.

La coppia si è separata solo per dedicarsi alle rispettive attività: Madonia si è diretto verso Federica Pellegrini, Sonia invece ha raggiunto il suo maestro Carlo Aloia. Ma non è tutto. Secondo alcuni rumors, infatti, Madonia si sarebbe trasferito a Roma per stare più vicino a Sonia Bruganelli, un chiaro segnale di quanto sia solido il loro legame.

Pare che il trasferimento sia stato un regalo da parte della stessa Sonia, a dimostrazione della serietà della loro relazione, nonostante le difficoltà. Questo gesto insomma sottolinea quanto i due siano determinati a far funzionare la loro storia, in barba a chi al momento li critica.