Dove vive Paolo Bonolis, la casa da sogno accanto a Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati ma continuano a essere vicini di casa, i loro appartamenti comunicano attraverso una porta.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli nonostante abbiano deciso di lasciarsi, ormai da più di un anno, continuano a essere in ottimi rapporti. Lo dimostra il fatto che sono praticamente vicini di casa, i loro appartamenti in realtà sono uniti da una porta, attraverso la quale si entra a casa dell’uno o dell’altra.

L’aveva spiegato tempo fa la Bruganelli per spiegare a chi – a detta sua – avrebbe iniziato a trattarla diversamente dopo la separazione da Bonolis, che lei e l’ex marito sono ancora unitissimi. Ma dove vive Paolo Bonolis e quindi anche Sonia Bruganelli?

La casa di Paolo Bonolis e quella porta che comunica con l’appartamento della ex

Paolo Bonolis anni fa, prima di lasciarsi con Sonia Bruganelli, raccontò che oltre alla casa in cui viveva con l’allora moglie e figli a Ponte Milvio, aveva uno spazio tutto suo a Trastevere, una sorta di appartamento dove godersi la solitudine e il relax. Spiegò che era necessario per quando aveva bisogno di tranquillità, visto che la casa di famiglia era sempre piena di persone.

Ora che lui e Sonia Bruganelli si sono separati pare che vivano comunque molto vicini, a dirlo è stata la concorrente di Ballando con le Stelle, che ha mostrato la porta della stanza della figlia Silvia, che è rimasta a vivere con il padre, ma che è il punto comunicante tra i due appartamenti. Sebbene conduttore ed ex moglie non abbiano dato indicazioni sulla loro nuova casa, tempo fa la Bruganelli aveva raccontato che stava ristrutturando un grande appartamento dove sarebbe andata a vivere con la figlia Adele, la terzogenita sua e del conduttore. Adesso che ha mostrato la famosa porta comunicante, verrebbe da pensare che conduttore e produttrice siano rimasti vicini di casa, praticamente i loro appartamenti sono attaccati.

La casa di Paolo Bonolis è molto grande, così come quella di Sonia Bruganelli. Entrambe hanno un arredamento moderno e minimal, non mancano oggetti di design e diversi generi di lusso. Con molta probabilità ognuno dei due ha deciso di arredarlo secondo i propri gusti, una volta separati, così da avere tutto come desiderano. E’ raro che il conduttore mosti immagini dal suo appartamento, lo fa più spesso l’ex moglie che ha fatto vedere come la porta comunicante con casa del suo ex si trovi nel suo grande salotto bianco.