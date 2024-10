Grande Fratello, nel triangolo Shaila-Lorenzo-Javier entra un’altra persona: caos nella Casa

Tra Shaila, Lorenzo e Javier è improvvisamente spuntata una quarta persona che non è Helena. Cosa è accaduto nella casa.

Si continua a discutere al Grande Fratello del triangolo amoroso formato da Shaila, Lorenzo e Javier. Prima che venisse fuori la verità, ovvero che Spolverato e la Gatta sono volati al Gran Hermano spagnolo, dove è scoppiata la passione, era spuntata fuori una quarta persona, che non sarebbe Helena.

Un colpo di scena che è accaduto ancor prima che si scoprisse cosa poi è accaduto davvero tra Shaila e Lorenzo. Prima che l’ex velina lasciasse il Grande Fratello italiano aveva troncato con Javier, dicendogli che non sentiva lo stesso trasporto, deludendo molto il bel argentino con il quale sembrava stesse nascendo qualcosa.

Shaila, Lorenzo e Javier, interviene una quarta persona e dice tutta la verità

Il comportamento di Shaila ha deluso moltissimo Javier che davvero non si aspettava una cosa del genere, del resto nei giorni precedenti al suo “addio”, l’ex velina si era molto avvicinata a lui, aveva detto che le piaceva come uomo e sentiva qualcosa. Tutte cose che chiaramente avevano fatto credere al pallavolista che ci fosse un reale interesse, ma poi la ragazza prima di lasciare la casa gli ha detto che non sentiva trasporto e quindi non lo avrebbe aspettato fuori.

Ancor prima che Javier venisse a sapere cosa è accaduto in Spagna con Lorenzo, ha parlato con più coinquilini della casa di quanto accaduto e proprio Enzo Paolo Turchi l’ha voluto mettere in guardia sull’ex velina. Javier ha ribadito di essere stato molto corretto e di non avere nulla da recriminarsi. Il marito di Carmen Russo, senza sapere ancora nulla, aveva detto all’argentino di stare attento perché l’ex velina avrebbe fatto di tutto per “ripulirsi l’immagine”.

“In questo momento lei non ha fatto assolutamente una bella figura per quello che è successo. Quindi te lo dico io cosa succederà. Lei deve recuperare. Farebbe qualsiasi cosa. Pensa a quando ti ha lasciato lì dentro e ti ha detto quelle cose, dopo che per giorni ti diceva che ti voleva e che eri quello giusto”, queste le parole di Enzo Paolo. Il coreografo stava ipotizzando il fatto che Shaila nel futuro confronto avrebbe potuto dirgli qualsiasi cosa.

Sappiamo poi le cose come sono andate, nell’ultima puntata effettivamente l’ex velina ha chiesto scusa a Javier, dicendogli che le dispiace ma che in quel momento davvero credeva di poter avere una storia con lui, ma poi ha seguito il suo cuore. Parole che in un certo qual modo erano state previste.