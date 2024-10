chi è il nuovo fidanzato di adriana volpe

Adriana Volpe ha confessato di essere fidanzata con un uomo che ha conquistato il suo cuore. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato.

La conduttrice è diventata, negli anni, uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Intervistata qualche giorno fa da Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo, ha infatti parlato della sua vita privata e lavorativa, svelando tutte le tappe del suo percorso. Nel 2020 ha infatti anche partecipato al Grande Fratello Vip, ed è stata al timone del tv show Ogni mattina in onda su Tv8 con Alessio Viola.

Non tutti sanno che la Volpe ha da poco ritrovato l’amore e che è davvero invaghita del suo nuovo compagno di vita. Questo è tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Chi è Dario, il nuovo fidanzato di Adriana Volpe

La conduttrice ha alle spalle diverse esperienze televisive e, da poco, si è riappacificata con Giancarlo Magalli con cui c’era stato qualche scontro in passato. Durante l’intervista rilasciata per Verissimo, la Volpe ha inoltre svelato di aver iniziato una relazione con il suo nuovo fidanzato e tutti hanno voluto saperne qualcosa in più. Lui si chiama infatti Dario Costantini, un uomo che lei ha incontrato sul posto di lavoro. La conduttrice ha inoltre definito il suo fidanzato una persona riservata e gentile, e che ha saputo conquistarla con delicatezza, tanto che ha iniziato a farla ridere come non faceva da tempo.

Lui ha 46 anni ed è amministratore delegato e socio della Costantini Srl, azienda di Piacenza specializzata in condizionamento, ventilazione e impianti tecnologici. In passato – dal 2007 al 2017 – è stato inoltre presidente della CNA di Piacenza e, in seguito, è stato anche eletto presidente della CNA Emilia Romagna: una carica, questa, che è stata confermata anche di recente. Il fidanzato di Adriana Volpa ha anche collezionato molte altre esperienze in ambito professionale, dato che ha ricoperto un ruolo importante nel consiglio camerale della Camera di Commercio di Piacenza e nel consiglio di amministrazione di Unipol Banca.

Costantini è oggi consigliere della Onlus Progetto Vita, un’iniziativa finalizzata a promuovere l’uso pubblico di defibrillatori semiautomatici. In qualità di presidente della Confederazione, lui stesso ha dichiarato di vedere l’artigianato italiano avere un ruolo cruciale nella ripresa economica italiana, mettendo in evidenza il valore che hanno avuto le imprese nel corso della pandemia. Lui ha quindi il merito di aver fatto nuovamente sorridere Adriana Volpe, che si è detta innamoratissima del suo compagno con cui sta già condividendo un importante percorso di vita.