La dieta di Federica Pellegrini: cosa mangia la protagonista di Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini è in forma smagliante ed ha conquistato tutti sul palco di Ballando. Ma quale dieta segue?

Federica Pellegrini sta brillando sul palcoscenico di Ballando con le Stelle. La Divina in coppia con Angelo Madonia sta entusiasmando i telespettatori, i quali restano sintonizzati sulla rete ammiraglia per assistere alle sue performance. Dopo una lunga carriera dedicata allo sport, l’ex nuotatrice infatti si è messa alla prova sulla pista da ballo.

La campionessa è abituata alla competizione e allo stress, sa infatti cosa significa concentrarsi e puntare ad un solo obiettivo: dare il massimo. Ha infatti alle spalle una carriera straordinaria nel nuoto, nonostante i suoi successi olimpici, scendere in pista e confrontarsi con gli altri concorrenti non è affatto una passeggiata.

Ballando con le Stelle cosa mangia Federica Pellegrini per avere un fisico da urlo?

Al riguardo della sua esperienza nel dance show di Milly Carlucci ha infatti dichiarato: “Per una come me, molto introversa, abituata a tenersi tutto dentro, sto lavorando proprio al contrario perché il ballo è far vedere agli altri quello che hai dentro. Se piano piano riuscissi a portare all’esterno le emozioni, avrei vinto la mia personale gara”.

La concorrente si sta mettendo in gioco con entusiasmo e affronta in modo sereno anche le critiche dei giudici. Trattasi per lei di un momento importante che sta affrontando con determinazione, anche se non punta alla vittoria, ha infatti partecipato al programma con lo scopo di farsi conoscere al di là della sua immagine di atleta invincibile.

Trattasi di un momento particolare per lei che ha avuto la sua primogenita da qualche mese. Federica e il marito Matteo Giunta stanno vivendo dunque un periodo bellissimo, sono complici, affiatati e sono pazzi di amore per la loro bambina. L’ex nuotatrice ha dichiarato di aver avvertito l’esigenza di fare qualcosa per lei dopo mesi trascorsi in casa con la piccola, suo marito ha compreso la sua esigenza e l’ha appoggiata.

È scesa dunque in pista e si è messa in gioco a Ballando con le Stelle. Nel programma non è sfuggito ai telespettatori che a pochi mesi dal parto, la divina nuotatrice era già in splendida forma. In tanti si chiedono dunque quale sia il suo segreto. Ebbene, ha dichiarato nel corso di varie interviste che non segue una dieta particolare. A tal riguardo ha infatti detto: “L’ho sempre trovata una limitazione”.

Poi ha proseguito spiegando: “Innanzitutto perché io già di per sé non sono una ragazza che mangia tantissimo, soprattutto nei momenti di grande allenamento. Più riesco a mangiare diversificato e meglio è. La dieta mediterranea è sempre quella che ho attuato in tutte le stagioni di allenamento. Ovviamente supportata da una buona integrazione fatta con un medico specializzato ad hoc. Però insomma ho sempre mangiato di tutto”.