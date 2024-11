Brutte notizie per Diletta Leotta, cosa sta succedendo a La Talpa

La Talpa spolier: brutte notizie per la conduttrice del game show, Diletta Leotta. La timoniera in carica deve correre immediatamente ai ripari.

La conduttrice Diletta Leotta sta per mettersi in gioco in una nuova entusiasmante avventura. Condurrà infatti per la prima volta in solitaria, un programma in prima serata su Canale 5. Trattasi, dunque, di una sfida importante per lei, la quale dovrà sfoderare tutte le sue doti comunicative per trainare lo show.

I suoi fan sono certi che non disattenderà le previsioni che sono altissime. La Leotta, infatti, possiede una capacità comunicativa ineguagliabile, caratteristica che ha contribuito al suo grande successo. Non è un caso infatti se i vertici di Mediaset abbiano pensato proprio a lei, affidandole un compito difficile.

Brutte notizie per Diletta Leotta, cosa sta succedendo

Difatti, il game show è tra i più attesi della stagione televisiva in corso. Sono trascorsi molti anni dalla messa in onda dell’ultima edizione, motivo per il quale, i telespettatori sono curiosi di scoprire quali saranno le nuove dinamiche del gioco e, come affronteranno i protagonisti questa avventura. C’è grande attesa dunque per il ritorno de La Talpa ed impazzano le indiscrezioni.

Proprio di recente, si è parlato di un presunto ed ennesimo evento avverso che la conduttrice avrebbe affrontato. L’indiscrezione concerne la data di inizio del game show. Nonostante, infatti, non sia stata divulgata ufficialmente, nei giorni scorsi si è vociferato che la prima puntata del programma sarebbe andata in onda Lunedì 11 novembre.

A ben vedere è molto improbabile che ciò accada, poiché il palinsesto ufficiale di canale 5 riporta che dovrebbe andare in onda il film Fino all’ultimo indizio. Mediaset riguardo alla partenza de La Talpa non ha ancora divulgato notizie ufficiali, tuttavia come accennato poc’anzi, si è supposto che potesse partire l’11 novembre.

A quanto pare, dunque, il debutto del reality show è slittato ulteriormente e non è chiaro quando partirà, fatto che ha fomentato gli interrogativi dando vita ad un presunto giallo sulla faccenda. Invero, non c’è nessun filone giallo circa la data di partenza del game show, poiché i vertici dell’azienda non hanno divulgato alcuna nota ufficiale.

Appare probabile, dunque, che i dirigenti di Cologno Monzese stiano valutando come vincere la sfida auditel con la Rai, operando delle piccole modifiche di palinsesto, anche all’ultimo minuto. La guerra fredda degli ascolti tv, infatti, tra il Biscione e l’azienda di Viale Mazzini si gioca su un terreno fatto anche di silenzi e tatticismi.