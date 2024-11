La Rosa della vendetta, Deva e Armagan sono fratellastri

Continuano le puntate de La Rosa della Vendetta e sono state già svelate le prime anticipazioni su quello che succederà.

La famosa soap opera turca ha saputo, sin dal primo momento, conquistare i cuori di migliaia di persone in tutto il mondo. Approdando in Italia, ha infatti letteralmente tenuto incollati i fan al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio. Numerose sono infatti le vicende raccontate nella serie e che hanno appassionato i telespettatori.

Con grande sorpresa, è stata annunciata una grande novità per le prossime puntate e a rivelarla sono state le tanto attese anticipazioni.

Le anticipazioni de La Rosa della Vendetta: cosa succederà

Durante le prossime puntate della soap, verrà fatta una scoperta che farà restare sotto choc la protagonista più amata. Innanzitutto, la puntata del 3 novembre si aprirà con Deva che ha un malore a causa di una malattia psicosomatica. La ragazza si renderà infatti conto di sentire molto la mancanza di Ibrahim e Gulcemal, e deciderà di andare dall’uomo per aiutare la figlia malata. A quel punto Ibrahim accetterà e porterà a Deba una ciorba di fiori che le preparava sempre quando la fanciulla era piccola. Nonostante questo, le dirà di non avere nessuna intenzione di perdonarla, almeno finché lei non si separerà da Gulcemal.

Deva ammetterà di continuare a considerarlo il suo vero padre e, quando Gulcemal accompagnerà il suo suocero a casa, lui gli confesserà che Deva è in realtà figlia di Mustafa. Lo stesso dirà Zafer a Deva, e la ragazza scoprirà così che Armagan è il suo fratellastro. Nel frattempo, Armagan deciderà di partire per Londra ma, quando Ipek gli dirà di essere innamorata di lui, cambierà subito idea. Intanto Zafer, che a rivelato a Deva chi è il suo vero padre, le farà credere anche che sua madre si è suicidata dopo la morte di Mustafa.

Interverrà così Gara, che svelerà finalmente la sua identità, ma Zafer avrà un malore dopo aver appreso questa notizia e anche Deva sarà completamente sotto choc, rifiutandosi di parlare con la madre. La ragazza deciderà così di andare via di casa e di rifugiarsi da Ibrahim, che avrà intanto raccontato tutto a Ipek e Armagan. Quest’ultimo scoprirà quindi che lui e Deva sono fratellastri, e raggiungerà subito la ragazza. I due si abbraccieranno e si diranno di essere felici di questo loro legame familiare. La ragazza racconterà così ad Armagan che Zafer aveva – molti anni prima – tentato di uccidere Gara buttandola nel lago.