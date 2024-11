Chi è Angelo Madonia: età, vita privata, Sonia Bruganelli, ex Ema Stokholma, Ballando con le stelle, Instagram

Angelo Madonia è uno dei ballerini più apprezzati di Ballando con le Stelle, ma sapete tutto su di lui? Scopriamolo insieme.

In coppia quest’anno con Federica Pellegrini, Angelo Madonia è sicuramente uno dei maestri storici di Ballando con le Stelle: si è fatto notare infatti per la sua bravura, il suo charme e per la sua verve tagliente, l’ultimo battibecco sabato scorso con Guillermo Mariotto ne è la conferma. Rispetto agli scorsi anni però, il maestro sembra leggermente sottotono.

Pare infatti che non sia scattata la “scintilla” con la Divina: i due infatti ballano insieme ma non sono una coppia, un po’ come nel caso di Alessandra Tripoli e Luca Barbareschi o ancora Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, tant’è che Selvaggia Lucarelli ha sottolineato sempre lo scorso sabato il poco affiatamento tra i due, complice anche forse le polemiche che stanno travolgendo Sonia Bruganelli, la sua compagna fuori dalla pista di Ballando.

Angelo Madonia, tutto sul maestro di Ballando con le Stelle che ha compiuto 40 anni

Abbandonate le arti marziali per dedicarsi completamente alla danza, Angelo Madonia all’età di 11 anni ha capito che il suo destino era la danza. Il maestro originario di Palermo, infatti, è diventato col tempo uno dei ballerini più noti e rispettati in Italia e all’estero, tanto che nel 2006 – più che ventenne – Madonia ha partecipato alla terza edizione di Ballando con le stelle in coppia con Pamela Camassa per poi allontanarsi un po’ dallo show per andare in giro per il mondo.

Oltre alla sua carriera televisiva però, Angelo è anche direttore tecnico di scuole di danza prestigiose come il Milano Lab Studio e l’ID Dance Lab. Ma non solo. Nel 2019, infatti, ha fondato la sua scuola, l’Italian Dance Studio ed è anche giudice per la Federazione Mondiale Danza Sportiva. C’è da dire però che Madonia si è fatto conoscere al grande pubblico anche per la sua vita privata. Padre di due figlie, Alessandra e Matilde, recentemente ha attirato l’attenzione dei media per la sua chiacchieratissima relazione con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

I due hanno iniziato a frequentarsi dopo la separazione di lei e la loro relazione è stata confermata ufficialmente dopo essere stati paparazzati insieme sia a Palma di Maiorca che a Roma e proposito di Roma, pare che il maestro e l’opinionista vivano assieme nella Capitale. Prima di Sonia però, Angelo ha avuto una relazione con Ema Stokholma sua ballerina a Ballando nel 2022. La coppia era molto affiata, ma all’improvviso Ema ha deciso di porre fine alla storia, finita alla fine del 2023, per incompatibilità caratteriali. Su Instagram invece il ballerino vanta ben 70mila follower tutti entusiasti del loro beniamino.