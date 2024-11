Victoria Cabello in ospedale: la conduttrice sottoposta ad un intervento chirurgico

L’amata conduttrice è diventata virale per un’operazione chirurgica, che ha affrontato con il sorriso grazie ad un dettaglio particolare

Classe 1975, londinese di nascita, ma cresciuta a Lugano, Victoria Cabello si è fatta strada nel mondo della televisione, passando per la pubblicità, con i programmi musicali più in voga degli anni Novanta come “Hits non stop” (da Londra), “Hit List Italia” e soprattutto “Select” su MTV.

Sempre molto riservata è riuscita a conquistare i telespettatori con la sua verve e autoironia, che non mancano neanche nei momenti più difficili come potrebbe essere un intervento chirurgico. In passato l’ abbiamo vista come giudice di X Factor (nel 2014) e nel 2022 si avventura con l’amico Paride Vitale nella nona edizione di Pechino Express sotto lo pseudonimo dei “Pazzeschi“, che alla fine vincono il programma.

Victoria Cabello in questi ultimi giorni è diventata virale sui social, finendo su tutti i giornali di spettacolo per una clip che ha condiviso da un letto di ospedale. Ha colpito la sua ironia nel descrivere la situazione e la sua perplessità, seguita da battute divertenti, nell’apprendere il nome del suo anestesista.

Perché Victoria Cabello è stata in ospedale

Victoria Cabello ha condiviso sui social il racconto del suo recente intervento chirurgico, necessario per risolvere l’occlusione di una vena nel massetere, vicino alla mandibola. Il muscolo massetere è uno dei principali muscoli masticatori del viso. Si trova su ciascun lato della mandibola (la mascella inferiore) e ha il compito di sollevare la mandibola, permettendo di chiudere la bocca e masticare. È un muscolo robusto e spesso che si estende dall’arcata zigomatica (la parte ossea sotto l’occhio) fino alla parte inferiore della mandibola.

Esso lavora insieme ad altri muscoli della masticazione, come il temporale e il pterigoideo, per consentire il movimento della mandibola, fondamentale non solo per masticare, ma anche per parlare e fare espressioni facciali. Inoltre, il massetere è coinvolto nelle attività di serraggio e digrignamento dei denti, e può causare tensioni o dolori alla mascella quando è sotto stress o usato eccessivamente, come accade nei casi di bruxismo (digrignamento dei denti involontario).

Nonostante la situazione non fosse grave, la conduttrice è stata ricoverata in ospedale. Con il suo consueto senso dell’umorismo, ha scherzato sul nome insolito dell’anestesista, Gesù. “Trovo che questo sia un segno” commenta la conduttrice e aggiunge ironicamente che, se non avesse fatto un “miracolo”, sarebbe rimasta delusa. Cabello infine ha rassicurato i fan, spiegando che l’intervento era semplice e non smette di prendere il tutto con leggerezza ed ironia.