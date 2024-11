I vertici di Mediaset hanno deciso: l’amato programma non andrà in onda. I fan sono attoniti, ma la scelta è stata fatta.

È tempo di grandi cambiamenti in casa Mediaset, i vertici del Biscione infatti stanno operando delle repentine e continue modifiche alla programmazione delle reti principali dell’azienda, allo scopo di contrastare passo dopo passo, le mosse della Rai. Nella guerra degli ascolti, infatti, tutto deve essere calcolato ad opera d’arte, onde scongiurare il rischio che si perdano battaglie importanti.

È proprio questo il motivo per il quale nel corso degli ultimi giorni ci sono state tante modifiche, specie per quel che riguarda la messa in onda delle fiction e dei talk più amati dal pubblico. I vertici di Mediaset, come se giocassero a scacchi, stanno muovendo pian piano i prodotti più seguiti spostandoli per contrastare i format del competitor.

“Non andrà più in onda”: caos a Mediaset, la decisione a sorpresa sul programma di punta

Anche per questo, forse, è stata cambiata la programmazione dell’amatissimo programma in onda su Canale 5. La news ha destato immediato allarmismo tra i fan che stanno cercando informazioni al riguardo. Martedì scorso è partita la nuova stagione del game show condotto da Diletta Leotta, La Talpa.

A quanto pare il primo appuntamento non ha ottenuto il successo sperato. Gli ascolti infatti sarebbero stati tiepidi e, dunque i vertici di Mediaset avrebbero pensato di spostare il talk in un altro giorno. Di fatto, il reality show andrà in onda il Lunedì e non più il Martedì. La Talpa sostituirà quindi il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Dunque, il giornalista e conduttore del reality show dovrà sfoderare tutte le sue armi migliori poiché sulla rete ammiraglia andrà in onda la fiction Don Matteo. Trattasi dunque di una sfida cospicua da affrontare per lui, il quale starà di certo già pensando a quali argomenti trattare per solleticare l’interesse del pubblico e, dunque garantirsi una certa fetta di telespettatori.

Intanto, si spera che il programma condotto da Diletta Leotta dopo un inizio non particolarmente entusiasmante, possa recuperare fascino agli occhi dei telespettatori ed acquisire punti. Ce la farà la Leotta a contrastare la concorrenza? Se lo chiedono in tanti e i suoi fan ne sono certi, non resta dunque che attendere e comprendere cosa accadrà. Di certo per lei trattasi di una sfida complessa, ma possiede tutte le carte giuste e vincenti per superare qualsiasi ostacolo, anche la concorrenza più spietata.