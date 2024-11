“Pronto a lasciare la casa del Grande Fratello”, terremoto per gli autori ed Alfonso Signorini

Un concorrente del Grande Fratello ha confessato di voler abbandonare la casa. Le sue parole sussurrate si microfoni.

Il Grande Fratello è un gioco che a volte può mettere davvero a dura prova i propri concorrenti, soprattutto per chi lascia fuori relazioni importanti, persone che amano profondamente. A rendere ancora più difficile la chiusura forzata davanti all’occhio vigile delle telecamere accese H24, sono ovviamente le persone con cui si è costretti a condividere la quotidianità, perchè non sempre si creano le giuste connessioni.

Nel corso degli anni sono stati molti i concorrenti che hanno deciso di non proseguire con il gioco ma di mettere all’improvviso un punto al loro percorso, per ritornare nella vita reale: c’è chi ha sviluppato dei record andandosene ancor prima delle 24 ore, come Flavia Vento e c’è chi invece ha resistito un pò di più per poi arrivare alla drastica decisione.

Il Grande Fratello 24 è partito anche quest’anno con un cast molto interessante e variegato, sicuramente caratterizzato da celebrità, dello spettacolo, della moda e della TV con età diverse. Non è difficile capire le differenze tra chi ha alle spalle una carriera straordinaria caratterizzata da traguardi importanti e da successi di un certo spessore e chi magari ha trovato la visibilità solo da poco, per aver partecipato ad un programma, come Temptation Island per esempio. Tuttavia com’è noto in questa edizione, il Grande Fratello ha voluto eliminare la dicitura “Vip” permettendo la partecipazione anche a persone comuni che non sono affatto famose, offrendo una Casa in cui tutti possono esprimere se stessi al di là del proprio curriculum.

Il concorrente vuole tornare a casa: “ho bisogno di cose diverse”

Non possono passare inosservate le sofferenze di chi non si trova a proprio agio, per vari motivi, e che già un mese fa aveva espresso il desiderio di tornare a casa. Si tratta di Enzo Paolo Turchi.

Il marito di Carmen Russo ha espresso nuovamente la sua volontà di abbandonare il reality. Il coreografo, noto per il suo talento e amato dal pubblico, ha manifestato un forte malessere e insofferenza verso le dinamiche della Casa. Durante la scorsa notte infatti, ha confidato ai suoi compagni il desiderio di lasciare definitivamente il programma. In un momento particolarmente emotivo, ha parlato con Pamela Petrarolo, dicendole di aver già contattato tutti per organizzare l’uscita.

Successivamente, Turchi ha spiegato a Luca Calvani di sentirsi a disagio con alcune situazioni superficiali nella Casa e di voler essere circondato da persone che hanno esperienze significative da raccontare.“Io sto bene quando faccio i balli. Non sopporto più la banalità, devo stare con le persone migliori di me, che hanno qualcosa da raccontare, se no per me diventa un problema. In questo momento ho bisogno di cose diverse” questo il suo sfogo.

Inoltre, ha affermato di essere infastidito da quello che percepisce come uno spettacolo a tratti di cattivo gusto, in cui non si riconosce. Un mese fa, aveva già accennato all’idea di abbandonare per tornare dalla figlia, e l’ingresso di nuovi concorrenti come Federica Petagna e Alfonso D’Apice sembra aver aggravato la sua insoddisfazione. Ora i fan attendono con curiosità la puntata del 12 novembre per capire se Alfonso Signorini riuscirà a convincerlo a restare.