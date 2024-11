Pensione straricca a dicembre col bonus extra dell’INPS: ecco quanto ti spetta

Un bonus molto importante sta per arrivare per i pensionati italiani. Ecco quanto incasseranno nelle prossime settimane

A dicembre, i pensionati italiani possono aspettarsi una mensilità particolarmente rincuorante grazie all’arrivo della tredicesima e del cosiddetto Bonus Natale. Questo bonus, spesso denominato anche Bonus Tredicesima, rappresenta un’importante integrazione alla pensione di dicembre per molti anziani, offrendo un supporto economico significativo in un periodo dell’anno tradizionalmente impegnativo dal punto di vista finanziario. È importante chiarire che questo bonus non ha nulla a che vedere con il recente Bonus Natale di 100 euro annunciato dal governo Meloni per i lavoratori dipendenti, che è un’agevolazione completamente distinta.

Il Bonus Natale sulle pensioni è una misura che ha una lunga storia alle spalle. Introdotto con la legge di Bilancio del 2001 durante il governo Berlusconi, questo bonus è stato concepito per fornire un sostegno economico aggiuntivo a quei pensionati che si trovano in particolari condizioni economiche. La sua erogazione è prevista, come di consueto, nel mese di dicembre, in concomitanza con il pagamento della tredicesima mensilità. Quest’anno, il pagamento avverrà a partire dal 2 dicembre, poiché il primo del mese cade di domenica.

Chi può beneficiare del bonus?

Chi sono, dunque, i beneficiari del Bonus Natale? La prestazione è riservata ai titolari di pensioni previdenziali, escludendo quindi i trattamenti assistenziali come quelli per gli invalidi, l’Assegno Sociale e la ex Pensione Sociale. È importante sottolineare che i pensionati non devono compiere alcuna azione per ricevere questo bonus; l’INPS lo eroga automaticamente, basandosi sui dati già presenti nei suoi archivi.

Per accedere al Bonus Natale, i pensionati devono rispettare determinati criteri di reddito. L’importo del bonus è fisso a 154,94 euro, come stabilito dalla legge numero 388 del 23 dicembre 2000, e non subisce variazioni annuali né adeguamenti inflazionistici. Per avere diritto al bonus, la pensione mensile non deve superare i 598,61 euro, mentre quella annua non deve eccedere i 7.781,93 euro. Inoltre, per i pensionati che percepiscono altri redditi, il limite complessivo è fissato a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero 11.672,89 euro. In caso di coniugi, le soglie di reddito da non superare sono raddoppiate, ma il reddito personale del pensionato non deve comunque superare la soglia individuale massima.

In caso di pensioni che superano leggermente il trattamento minimo, esiste una misura ridotta del bonus. Questo avviene quando l’importo della pensione è compreso tra 7.781,93 euro e 7.936,87 euro annui, tenendo conto dell’integrazione del bonus stesso. Questa disposizione consente di offrire un minimo sostegno anche a chi si trova appena al di sopra delle soglie previste.

Il Bonus Natale rappresenta un elemento fondamentale per molti pensionati italiani, soprattutto per coloro che vivono con pensioni modeste. Questo extra sulla tredicesima è particolarmente apprezzato in un periodo dell’anno in cui le spese tendono ad aumentare, tra regali natalizi e altre esigenze familiari. Nonostante l’importo non sia elevato, per molti pensionati può fare la differenza tra un Natale vissuto con tranquillità e uno più difficile da gestire economicamente.