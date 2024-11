Diletta Leotta conduttrice de La Talpa, il famoso game show in onda su Canale 5 ha conseguito una laurea prestigiosa.

Diletta Leotta, conduttrice del game show La talpa è una delle donne più chiacchierate e controverse del tubo catodico nostrano. Ha esordito sul piccolo schermo ormai circa un decennio fa ed ha saputo dimostrare con costanza e determinazione di possedere tutte le carte necessarie per emergere. La conduttrice ha infatti una capacità comunicativa impareggiabile, è altresì ironica e possiede una bellezza che buca lo schermo.

Grazie a queste sue inopinabili doti è stata notata anche dai vertici del Biscione, i quali hanno puntato sapientemente su di lei affidandole la conduzione del noto programma. La Talpa è dunque tornato in auge dopo anni di sospensione e, per lei rappresenta una sfida importante. Il game show è entrato nel vivo e, secondo i primi dati raccolti, Diletta avrebbe conquistato il pubblico di Canale 5.

Diletta Leotta, in cosa è laureata la conduttrice de La Talpa: nessuno lo immagina

La curiosità nei suoi riguardi è altissima e, in tanti vogliono sapere qualcosa in più circa la sua vita privata. È noto che abbia una relazione sentimentale in corso con il calciatore Karius, dal quale ha avuto una splendida bambina il cui nome è Aria. Si sono sposati lo scorso anno alla presenza dei familiari e degli amici più cari, la conduttrice ha poi condiviso con la sua vastissima platea di follower una carrellata di scatti e video che la ritraevano splendida andare all’altare.

Dunque, tutto nella sua vita procede a gonfie vele, Diletta ha realizzato gran parte dei sogni che aveva da bambina. Oggi è dunque una donna affermata e stimata sia nel campo del giornalismo sia nel campo della televisione, ma in pochi sanno che ha conseguito una laurea in un settore diverso da quelli in cui oggi opera. Diletta Leotta dopo aver conseguito il diploma presso il liceo ha deciso di trasferirsi a Roma per dare il via alla sua carriera accademica presso l‘Università Luiss.

La conduttrice ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza e nel 2015 ha conseguito la laurea. Contestualmente ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ha poi compreso che quella sarebbe stata la sua strada. Infatti ha iniziato a lavorare per il piccolo schermo ed ha immediatamente colpito il pubblico per la sua dialettica. Difatti, comunica con estrema chiarezza, arrivando al cuore dei telespettatori.