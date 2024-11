Stop Endless Love, Canale 5 ha deciso: ecco perché

Mediaset ha deciso: Endless Love si ferma, la decisione inaspettata dei vertici dell’azienda ha suscitato stupore e sconforto tra i telespettatori.

Mediaset ha deciso ed ha sollevato l’ira dei fan, l’ordinaria programmazione di Canale 5 infatti ha subito una novità. Endless Love la fiction turca record di ascolti ha letteralmente conquistato i telespettatori ed è per tale motivo che, in seguito alla divulgazione della news, c’è stato un vero e proprio putiferio sui social.

Nella rete ammiraglia dell’azienda si stanno verificando, infatti, dei repentini mutamenti, dovuti forse, all’esigenza nutrita dai vertici del Biscione di contrastare passo dopo passo, ora dopo ora, le mosse dei competitor. Una motivazione che per quanto sia legittima e sacrosanta, non è esaustiva per i fan. I telespettatori di Canale 5, infatti, sono sinceramente affezionati ai protagonisti Nihan e Kemal e, stanno soffrendo all’idea di dover dire loro addio.

Canale 5 ha deciso: stop ad Endless Love

La soap opera made in Turchia ha destato l’interesse di milioni di telespettatori, i quali restano letteralmente incollati allo schermo per non perdere neppure un appuntamento con i loro beniamini. Ma cosa hanno deciso a tal riguardo i dirigenti di Mediaset? A tal proposito i fan della fiction devono sapere che c’è una buona ed una cattiva notizia.

La cattiva è che l’appuntamento previsto per il 15 novembre in prima serata è saltato. I vertici dell’azienda di Cologno Monzese hanno infatti operato un repentino cambio di programmazione, hanno deciso di mandare in onda un’altra soap opera, stoppando Endless Love. La buona notizia è che la fiction riprenderà, anche se a breve si fermerà anche nel pomeriggio. Infatti le puntate inedite non andranno più in onda, verranno sostituite dai nuovi episodi di Segreti di famiglia.

Nel frattempo, in tantissimi stanno cercando le anticipazioni, ecco dunque cosa debbono aspettarsi nel corso dei nuovi appuntamenti. Tarik confesserà tutto circa la morte di Ozan, rivelando di essere lui il solo responsabile. La sua dichiarazione scagionerà Zeynep, la quale a causa delle menzogne dell’uomo è stata ritenuta la principale sospettata per l’omicidio. Kemal non volterà le spalle al fratello e cercherà di aiutarlo, scontrandosi con Nihan.

Intanto, Nihan incontrerà Tarik in carcere e gli concederà il perdono, scegliendo poi di confrontarsi anche con Kemal. Emir, dunque, si accorgerà che non può fare nulla per tenere lontani Nihan e Kemal, per questo, in modo crudele cercherà di vendicarsi della donna. L’uomo escogiterà un piano spietato insieme alla sorella Asu per distruggerla.