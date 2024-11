Perchè Lorella Boccia ha lasciato Amici: la verità sull’addio

Lorella Boccia ha partecipato al talent Amici, ma qual è il motivo per cui ha lasciato il programma? Ecco quel che si sa al momento.

La famosa ballerina ha saputo, negli anni, conquistarsi una buona fetta di pubblico italiano per via delle tante esperienze che ha collezionato. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo e di assistere alle sue tante partecipazioni televisive. Negli anni è inoltre diventata mamma Luce Althea, venuta al mondo dalla bellissima relazione con il marito Lucio Presta, imprenditore e produttore televisivo.

In molti si domandano spesso il motivo per cui la Boccia abbia preso la decisione di lasciare improvvisamente il programma Amici, ed ecco la verità dopo anni.

Lorella Boccia via da Amici: il perché

La ballerina ha avuto un legame molto stretto con il programma di Maria De Filippi, dato che è stato proprio grazie a lei che ha ottenuto il pieno successo in tv. Anni fa ha infatti partecipato al talent come concorrente, riuscendo anche ad arrivare al Serale e vedendo spiccare il volo alla sua carriera. Da quel momento entra infatti, a tutti gli effetti, nel panorama televisivo e inizia a condurre diversi programmi che la rendono sempre più amata dagli italiani. Nel 2016 torna invece nello studio di Amici in qualità di ballerina professione e lì vive delle emozioni incredibili, che la fanno ancor di più apprezzare dal grande pubblico. Dal 2018 al 2019 conduce invece, insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, il day time di Amici di Maria De Filippi su Real Time.

All’improvviso arriva però la decisione di lasciare la trasmissione e di dedicarsi ad altro. Al momento non sono stati chiariti i motivi per cui Lorella Boccia abbia deciso di abbandonare Amici, anche perché lei stessa non ha mai rivelato nulla in merito. In realtà si pensa che la vera ragione sia stata la voglia di soffermarsi su altri progetti lavorativi dato che, dopo l’esperienza di Amici, si sono susseguite numerose altre trasmissioni a cui ha preso parte. Si ricordi ad esempio Made in Sud, il tv show Rai che ha condotto insieme a Clementino. Nel 2024 è invece stata presente nel programma Camper in viaggio, in onda su Rai 1.

In questi anni, la Boccia è anche diventata mamma della piccola Luce Althea, la figlia nata dal suo matrimonio con Lucio Presta. Insomma, i progetti sono stati tantissimi per lei ma, come ha dichiarato in una passata intervista, non può smettere di ricordare il periodo di Amici come uno dei più belli della sua vita.