L’Amica Geniale, le 10 cose che non sai sulla seria tv della Rai

L’Amica Geniale è tornata in tv con la sua quarta stagione e sta già avendo un successo incredibile. Ecco quel che ancora non sai.

Si tratta di una delle serie tv più amate degli ultimi anni, che è stata tratta dai famosi romanzi di Elena Ferrante e che racconta la storia di due amiche – Lila e Lenù – alle prese con un rione malfamato di Napoli. I fan non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio.

Ogni volta vengono infatti raccontate diverse vicende che riescono sempre ad appassionare i telespettatori. Nel frattempo, sono state specificate 10 cose che ancora non si conoscono sulla famosa fiction Rai e che riguardano proprio la sua autrice.

Quel che non sai su L’Amica Geniale

La serie tv L’Amica Geniale è appunto tratta dai libri di Elena Ferrante, una scrittrice che non si è mai rivelata dinnanzi alle telecamere e di cui non si sa nemmeno l’identità precisa. Si pensa però che il suo vero nome possa essere Anita Raja, saggista e traduttrice della casa editrice E/o. Tra le tante ipotesi c’è anche quello che parla del marito della scrittrice, che potrebbe appunto essere lo sceneggiatore Domenico Starnone. Nel 2016 è stata fatta un’inchiesta sul Sole 24 ore, volta a smascherare il volto della Ferrante: il giornalista Claudio Gatti ha infatti analizzato gli introiti della Raja e ha concluso che i suoi importi potrebbero essere troppo alti per il semplice lavoro di traduttrice.

Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2015 per il Financial Times, la stessa scrittrice ha sostenuto: “Penso che l’autore vada cercato non nella persona fisica di chi scrive, non nella sua vita privata, ma nei libri che ne portano la firma”. Nel corso degli anni ha infatti rilasciato poche interviste e scritto vari articoli sui quotidiani stranieri tra cui il The Guardian. I libri de L’Amica Geniale sono inoltre quattro: L’amica geniale (2011), Storia del nuovo cognome (2012), Storia di chi fugge e di chi resta (2013) e Storia della bambina perduta (2014). Lei stessa ha inoltre confessato che i quattro volumi della saga raccontano la sua storia, sebbene non abbia mai usato le sue esperienze di vita per costruire le intere vicende.

Non tutti sanno però che Elena Ferrante ha scritto anche altri romanzi: il suo primo libro è stato pubblicato nel 1992 ed è stato intitolato L’amore molesto. Dieci anni dopo è invece uscito I giorni dell’abbandono e La figlia oscura. Il suo ultimo libro si intitola invece La vita bugiarda degli adulti. Su L’Amica Geniale è stata fatta anche una rappresentazione a teatro, tenutasi al Rose Theatre di Londra.