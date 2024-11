Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni dicembre: Armando esce di scena, Matteo resta

Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore: sono uscite ora le anticipazioni su quello che succederà molto presto.

La famosa soap opera Rai ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono nel corso di ogni episodio.

Stanno ora circolando in rete le anticipazioni su quello che accadrà tra non molto nel corso della serie. I nuovi episodi della serie Rai inizieranno innanzitutto con Matteo, le cui vicende continueranno ad attirare l’attenzione del pubblico. Maria Puglisi gli ha detto addio e suo fratello ha scelto di non concedergli il perdono, e lui ha così deciso di andare via definitivamente dalla città di Milano.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: cosa succederà

Questa scelta porterà non poca delusione nella mamma Silvana, che cercherà in tutti i modi di fargli cambiare idea per non permettergli di prendere decisioni sbagliate. Nonostante questo, Matteo non si tirerà indietro e continuerà per la sua strada. Le cose andranno però lui diversamente, dato che il contabile alla fine non lascerà la città e tornerà ad essere uno dei volti più amati della famosa soap.

L’uomo riprenderà anche la sua attività lavorativa nel grande magazzino milanese, e questo vuol dire che i suoi rapporti con il fratello andranno sempre meglio. In modo del tutto inaspettato, i telespettatori assisteranno inoltre all’uscita di scena di Armando Ferraris, che non sarà più presente nei prossimi episodi della soap. Il motivo sta nel fatto che l’attore Pietro Genuardi dovrà prendersi una pausa dagli impegni lavorativi per via di alcuni problemi di salute che sono sorti all’improvviso.

Lui stesso ha infatti annunciato, qualche settimana fa, di essere stato colpito da una grave patologia del sangue e di aver quindi iniziato le cure per contrastare questo male. La sua uscita di scena ha rattristito tutti i fan, anche perché il suo personaggio è sempre stato un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati alla serie. Armando ha infatti sempre dispensato consigli ai più giovani collaboratori del Paradiso e, nel corso della nona stagione, ha anche protetto la new entry Enrico Brancaccio la cui vita sembra essere avvolta nel mistero totale. Ora non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cos’altro succederà e cosa ha in serbo la soap per i fan.