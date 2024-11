Grande Fratello, tutti contro Lorenzo Spolverato: pubblico indignato, cosa ha fatto

Bufera contro Lorenzo Spolverato, in tanti chiedono la sua espulsione immediata per quello che ha fatto: cosa è accaduto.

Lorenzo Spolverato ha fatto infuriare non poco il pubblico, al punto che che c’è chi sta chiedendo a gran voce la sua espulsione immediata. Il motivo? Negli ultimi tempi ha detto alcune cose che sono sembrate eccessivamente fuori luogo, espressioni colorite e forse troppo violente per essere trasmesse in un programma televisivo.

Questa volta la cosa che ha detto è stata piuttosto offensiva ed è probabile, visto il clamore che ha suscitato, che Alfonso Signorini decida di parlarne in puntata. Ad ogni modo sicuramente Lorenzo, visti anche gli ultimi gossip che lo riguardano, sarà uno dei protagonisti della prossima puntata del Grande Fratello.

Lorenzo nella bufera per le cose che ha detto nella casa del Grande Fratello

Il modello milanese è finito prima al centro del gossip per una nuova voce che riguarda lui ed Helena, pare che i due avrebbero avuto un flirt prima dell’inizio del reality, cosa che se fosse vera potrebbe scatenare un’accesa polemica, oltre che la dura reazione di Shaila che potrebbe non sapere la cosa. Ma non è solo questo gossip ad aver indignato il pubblico, il concorrente negli ultimi giorni ha detto alcune cose molto forti.

Prima parlando della reazione dura avuta con Helena, giudicata da Shaila fuori luogo trattandosi di una donna, aveva detto: “Se lo merita“. Parole che già avevano scatenato duri attacchi, considerato quanto sia sentito il fenomeno della violenza di genere. Ma le esternazioni violente di Spolverato non sarebbero finite qui, perché parlando di Javier, ha detto: “Javier le cose in faccia non me le dice. Ha paura. Che uomo, che pisci**a. Se lo becco”. Poi ha raccontato un sogno fatto: “Ho sognato che lo menavo. Non posso vederlo in questi giorni, è assurdo. Non so il perché“.

E infine, la ciliegina sulla torta, l’ultima che ha scatenato un’indignazione generale è la cosa che ha detto mentre parlava con Giglio, che gli ha domandato come fosse entrato nella casa. Il ragazzo ha risposto: “Io sono quello con la 104!“, parole che hanno spiazzato lo stesso Giglio che ha provato a correggerlo. Il filmato in cui Spolverato dice questa cosa è diventato subito virale e contestualmente c’è chi chiede la sua esclusione immediata. In queste ore, infatti, l’hashtag “Fuorilorenzo” sta spopolando su X, al punto che per Signorini potrebbe essere difficile non affrontare la questione.