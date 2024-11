Cambia lo studio di Affari Tuoi, De Martino ha deciso: “Questi non li voglio più vedere qui”

Lo studio di Affari Tuoi starebbe per cambiare per via di una decisione improvvisa presa da Stefano De Martino. Ecco cosa è successo.

Il famoso game show ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, anche perché ci sono sempre molte sorprese che il programma ha in serbo per loro. Fino all’anno scorso era inoltre condotto da Amadeus, che è ora passato al Nove e che è stato sostituito dal bravissimo De Martino. Quest’ultimo sta infatti letteralmente conquistando l’attenzione di tutti.

In modo inaspettato, è stato fatto un cambio di studio proprio durante la scorsa puntata. Tutto è partito da una frase detta dal conduttore.

Cosa è successo ad Affari Tuoi: le parole di De Martino

Ad attirare l’attenzione è stato di recente il comportamento che Stefano De Martino ha avuto durante una puntata di Affari Tuoi. La concorrente era la pugliese Naomi, impiegata in un’azienda di calzature che si è fatta accompagnare da sua sorella Mery Lucia. Durante tutta la sfida lei era stata piuttosto sfortunata, dato che aveva fatto fuori pacchi rossi molto pesanti e li aveva eliminati nel corso di qualche minuto. Il conduttore ha quindi mostrato subito una grande solidarietà nei confronti della concorrente, ma non ha manifestato disaccordo nei confronti del Dottore, bensì in quelli di alcuni pacchisti.

De Martino ha infatti chiesto all’improvviso un pennarello nero agli assistenti in studio e, recatosi alle postazioni, si è “vendicato” con un gesto nei confronti di coloro che avevano i pacchi più ricchi. “Cortesemente, questo è per la scenografia“, ha detto lui rivolgendosi alla telecamera. “Domani così da qua, mi tirate tutto via…“, ha continuato lui tracciando una linea sul tavolo con il pennarello. E ancora: “Oltre questa linea seghiamo tutto, questi quattro non li voglio vedere più“. Sui volti dei pacchisti si è celato un mezzo sorriso, anche se questo gesto ha fatto molto discutere a casa. Numerosi sono infatti stati i commenti spuntati sul web e che hanno parlato di questa decisione di De Martino.

Nel frattempo, ci sono stati commenti negativi anche nei confronti delle scelte di Naomi, che ha deciso di rifiutare un’offerta di 44mila euro del Dottore. La donna ha infine terminato la sua esperienza ad Affari Tuoi con soli 10 euro di montepremi in tasca. La puntata ha senz’altro fatto discutere il pubblico italiano.