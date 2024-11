Uomini e Donne, rissa tra Gemma e Tina: la reazione di Maria de Filippi

La recente puntata di Uomini e Donne ha mostrato uno scontro acceso tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: Maria De Filippi ha risposto così

Non vanno proprio d’amore e d’accordo e il pubblico di Uomini e Donne lo sa bene, ma quello che è accaduto nella recente puntata ha superato ogni aspettativa. Tina Cipollari non ha perso tempo ad accusare Gemma di alcune dichiarazioni ritenute per lei inammissibili. Ma cosa avrà mai detto la dama storica del trono over per fare andare su tutte le furie l’amata opinionista?

Gemma Galgani recentemente è stata ospite di Verissimo, dove ha aperto il suo cuore parlando molto di sè. A Silia Toffanin la dama torinese ha parlato delle sue emozioni e ha tirato anche in ballo Tina, lamentandosi dei suoi modi di fare nei suoi confronti. La Galgani infatti ha confessato di non gradire le incursioni della Cipollari, perchè secondo lei inopportune, soprattutto nei momenti romantici tra lei e la persona che in quel momento sta conoscendo.

In questo ultimo periodo Gemma sta vivendo una sorta di “rinascita sentimentale“. Da quando è arrivato Fabio, l’affasciante cavaliere dall’accento straniero, la dama sembra essere tornata ai tempi del “gabbiano”, (all’anagrafe Giorgio Manetti), l’unico che veramente le fece battere forte il cuore.

Gemma Galgani e Tina Cipollari litigano davanti alle telecamere

Il centro dello studio di Uomini e Donne recentemente è stato teatro di un feroce battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tina non ha accettato le insinuazioni della dama dette a Verissimo e ha subito sottolineato la sua posizione accusandola di dire il falso. “Si è anche spaventata nel vedere la mia foto perché aveva paura che fossi nel dietro le quinte. Perché vai raccontare queste cose di me”, incalza l’opinionista.

Gemma si difende infastidita, ricordandole che in passato le ha persino tirato una torta in faccia. “Allora un conto è che tu vai dire che Tina è una donna molto dispettosa, ma non puoi dire che arrivo sempre a rovinare i momenti più belli della tua vita. Vorrebbe dire che questa donna non si è rifatta una vita a causa mia?” Ribatte di nuovo Tina. A questo punto la Galgani esasperata minaccia di lasciare la trasmissione: “Maria non ce la faccio più.”

Maria De Filippi prende in mano la situazione e decide di fare una cosa, con la sicurezza di calmare finalmente gli animi. Cosa fa? Manda semplicemente in onda la clip dell’esterna di Gemma e Fabio che che li mostra molto affiatati. Riesce così a riportare l’attenzione sul vero scopo dello show: far trovare l’anima gemella ai suoi partecipanti e soprattutto riporta il sorriso sul viso di Gemma.