“Io me ne vado”, Stefano de Martino abbandona improvvisamente lo studio di Affari Tuoi

Stefano De Martino ha abbandonato all’improvviso lo studio di Affari Tuoi per un motivo ben preciso. Ecco cosa è successo.

Il famoso showman sta conquistando tutti con la sua versione personale di Affari Tuoi, il game show che era condotto – fino allo scorso anno – da Amadeus, adesso passato sul palinsesto Nove per dare il via a nuovi progetti. Diventato famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, Stefano ha saputo negli anni conquistarsi una buona parte di pubblico italiano e lo ha fatto con la sua originalità e con quella simpatia che lo ha sempre contraddistinta.

In modo del tutto inatteso, è successo un colpo di scena nello studio di Affari Tuoi. Il conduttore è andato improvvisamente via.

Perché Stefano De Martino è uscito dallo studio di Affari Tuoi

L’inaspettata sorpresa è accaduto nel corso di una precedente puntata di Affari Tuoi, durante la quale ha giocato la regione Toscana rappresentata dall’autista di camion Robertino. Quest’ultimo non è stato molto fortunato, dato che i due partecipanti hanno chiamato molti pacchi rossi e hanno anche trovato, all’interno di uno, 300.000 euro. In quel momento Stefano De Martino ha lanciato via il pacco e, protestando, ha detto: “Io me ne vado, quel bar lo dobbiamo chiudere!“, riferendosi al lavoro di Luca – pacchista della Sardegna – che è appunto proprietario di un bar.

Il conduttore ha così realmente lasciato lo studio ma, per fortuna, è tornato praticamente subito per continuare la partita. Nel mentre, la gara non è affatto migliorata ma il concorrente è rimasto con tutti pacchi blu, contenenti 1,20 e 500 euro dopo aver estratto 15.000 euro. I due hanno così deciso di puntare sulla regione fortunata, sperando di poter indovinare la cifra giusta e di vincere 100.000 euro. Robertino ha così nominato le Marche, ma anche stavolta la scelta è stata sbagliata e il montepremi si è dimezzato a 50.000 euro.

I coniugi toscani hanno poi nominato la seconda regione fortunata, l’Emilia Romagna, anche se Lupo e Tanat avevano consigliato il Veneto e la Campania. Sia gli opinionisti che i concorrenti hanno però sbagliato, dato che la regione fortunata era il Molise. La partita è così terminata negativamente, e sul web sono spuntati numerosi commenti su quanto accaduto nel corso della puntata di Affari Tuoi. Adesso non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire cos’altro accadrà in quel famoso studio televisivo, in cui Stefano De Martino sta avendo modo di mostrare a tutta Italia il suo talento.