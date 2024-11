Tronchetti Provera, chi è e che lavoro fa il ricchissimo fidanzato di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha iniziato una storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera, ma chi è l’uomo che ha conquistato il suo cuore?

Reduce della fine della sua storia d’amore con Fedez, da cui si è separata da pochissimo e da cui ha avuto i due figli Leone e Vittoria, per l’imprenditrice digitale è tempo di voltare pagina. Lei stessa si è detta felicissima in questo periodo della sua vita, tanto che ha anche pubblicato un post su Instagram nel quale ha parlato di quanto sia stato importante per lei cambiare capitolo e riconoscere così il vero amore.

In molti si stanno intanto domandando chi sia l’uomo che ha conquistato il cuore dell’influencer dopo la fine del suo matrimonio con Fedez.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera, il fidanzato di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia con Fedez, papà dei due figli Leone e Vittoria. Per il momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale, ma le foto scattate dai paparazzi – e pubblicate sui vari giornali di gossip – parlano chiaro. Giovanni Tronchetti Provera – il nuovo fidanzato della Ferragni – ha 41 anni ed è il figlio di Marco Tronchetti Provera, attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia. La mamma è invece Cecilia Pirelli, erede della famiglia che ha fondato l’omonima azienda .

Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico, Provera si è laureato nel 2008 in Business Management presso la prestigiosa London English School. Ha poi deciso di seguire le orme del papà e ha iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia. Nel corso degli anni, ha infatti avuto diversi incarichi molto importanti tra cui quello di Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport. Nel 2024 si è anche classificato in quarta posizione nella classifica dei manager più pagati d’Italia. Il nuovo fidanzato di Ferragni è stato inoltre sposato con Nicole Moelhausen, imprenditrice tedesca che vive a Milano e che gli ha regalato la gioia di avere tre figli.

Pare infatti che lui e Chiara si siano conosciuti proprio nella scuola frequentata dai loro rispettivi figli. I due avrebbero però iniziato una frequentazione più approfondita in estate, durante il viaggio in Sardegna che la Ferragni ha fatto con le sue sorelle. Durante la festa di Halloween, i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio e la foto è stata subito pubblicata sul Giornale d’Italia. La coppia è stata anche immortalata sul lago di Como e nel ristorante La Briciola di Milano, dove l’influencer ha festeggiato il compleanno della sua mamma insieme alle sorelle.