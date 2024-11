Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni dicembre: Umberto cacciato, il piano di Marcello e Adelaide

Adelaide e Marcello hanno le idee ben chiare su cosa dovranno fare con Umberto, cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso.

Le puntate di dicembre de Il Paradiso delle Signore preannunciano una serie di sorprese e colpi di scena. Pare che Adelaide e Marcello avranno un piano preciso per il futuro di Umberto, dopo quanto accaduto con la truffa Hoffer.

Il commendatore è stato smascherato e la contessa è stata costretta a prendere una decisione sul suo rapporto con lui, considerato che la vittima di Guarnieri era proprio Marcello, il suo compagno. Adelaide alla fine opterà per schierarsi al fianco di Marcello, dimostrandogli tutto il suo amore. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate?

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, i piani di Adelaide

Sembra che il Natale arriverà anche a Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda a dicembre, infatti, assaporeremo l’atmosfera natalizia grazie alla grande festa che deciderà di organizzare Adelaide a Villa Guarnieri. La contessa non vuole rinunciare a festeggiare una data così importante e, com’è solita fare, organizzerà un ricevimento in grande.

Al suo fianco ci sarà il compagno Marcello Barbieri e la figlia Odile, per la ragazza e la madre sarà il primo Natale che festeggeranno assieme. Per la contessa e Marcello sarà un momento molto importante, Adelaide, infatti, ha deciso di allontanare Umberto Guarnieri per sempre dalla villa, schierandosi al fianco del suo compagno. Ora bisognerà capire se in occasione del Natale farà un’eccezione invitandolo alla festa o se preferirà evitare.

Intanto alla festa di Natale di Adelaide sarà invitato anche Matteo con la madre Silvana, lui e Marcello potrebbero riavvicinarsi proprio in questa occasione. E’ noto come si siano allontanati dopo che Matteo ha collaborato con Guarnieri per truffare Marcello, cosa che sconvolgerà non poco Barbieri. Tra gli ospiti del grande ricevimento non mancherà Marta, nipote della contessa. Sarà un’occasione di grande festeggiamento per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, che apriranno le danze delle feste natalizie.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo tanti altri colpi di scena, uno tra tutti sarà forse il più tragico. Matteo, infatti, sarà investito da Odile nel tentativo di salvare Michelino. L’auto della figlia della contessa lo centrerà in pieno e sarà portato d’urgenza in ospedale dove dovrà subire un delicato intervento, le sue condizioni purtroppo saranno molto critiche mamma Silvana chiamerà subito Marcello, chiedendogli di stare vicino al fratello.