La battuta hot di Roberta fa infuriare Alessandro: “Tu a letto non…”. Scintille dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua fa arrabbiare il compagno Alessandro, la rivelazione intima lascia senza parole l’ex cavaliere: cosa è successo.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono molto attivi sui social network, la coppia nata a Uomini e Donne condivide spesso momenti in cui è assieme, chiacchierando con i followers. Ma questa volta le parole dell’ex dama hanno fatto infuriare il suo compagno.

Nessuno si sarebbe aspettato la battuta hot della Di Padua e invece l’ex dama ha lanciato una frecciatina, un po’ imbarazzante a Vicinanza, cosa è successo all’amatissima coppia di Uomini e Donne.

Cosa ha detto Roberta Di Padua ad Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stavano trascorrendo uno dei tanti weekend assieme e l’ex cavaliere ha deciso di condividere alcune immagini mentre erano a casa e si stavano preparando per andare a pranzo fuori. In un primo momento ha fatto vedere come l’ex dama gli facesse notare la sua perfetta forma fisica, in particolare l’addome scolpito e piatto.

Così Vicinanza ha ironizzato, dicendole che l’aveva fatta allenare bene, alludendo probabilmente a un rapporto intimo e lei gli ha risposto: “A sor’t”. Subito dopo Alessandro ha iniziato a cantare “Ti amo” di Umberto Tozzi, canzone che stavano ascoltando, in particolare ha ripetuto questa frase: “L’amore che a letto si fa“. A queste parole l’ex dama ha aggiunto: “Che tu non fai mai a letto“.

L’ex cavaliere è apparso alquanto infastidito dalle parole della fidanzata e le ha risposto: “Ma perché ora dici queste cose ai ragazzi?“. Un siparietto tra Roberta e Alessandro che ha fatto sorridere non poco i fan della coppia. In sottofondo si è poi sentita una risata della Di Padua. A giudicare dalle immagini, dunque, ex dama ed ex cavaliere continuano a essere molto affiatati e si amano davvero molto.

Tempo fa avevano annunciato che vorrebbero allargare la famiglia, dicendo praticamente che starebbero provando ad avere un figlio. Un annuncio che ha riempito di gioia i fan che adesso aspettano solo la lieta notizia. Al momento non sono arrivate comunicazioni in questo senso, ma la coppia ha di fatto condiviso con i suoi followers il fatto di essere davvero molto affiatata. Nel corso dell’ultimo weekend Roberta e Alessandro sono stati con il figlio di lei a Roma, un fine settimana in famiglia, dove hanno visitato le bellezze della Capitale, a dimostrazione di come siano già una famiglia molto unita.