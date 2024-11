Paolo Bonolis ha un nuovo amore? Cosa si sa della sua vita dopo la rottura con la Bruganelli

Paolo Bonolis ha voltato davvero pagina dopo la separazione dall’ex moglie? Com’è cambiata la sua vita dopo l’addio.

In tanti si chiedono se Paolo Bonolis abbia un nuovo amore dopo la separazione da Sonia Bruganelli, se di lei si sa praticamente tutto, pare che il conduttore sia decisamente più riservato per ciò che attiene la sua vita privata. Quando la coppia ha annunciato che aveva deciso di separarsi, la notizia aveva lasciato senza parole tutti, sebbene erano circolate diverse voci a riguardo, avere la certezza della rottura è stata altra cosa.

In tanti ricorderanno che in quell’occasione Bonolis e la Bruganelli rilasciarono un’intervista congiunta a Vanity Fair in cui hanno parlato della loro separazione, dimostrando come fossero in ottimi rapporti e come di fatto, sarebbero rimasti una famiglia. Ma il conduttore oggi ha un nuovo amore? Tutto quello che si sa sulla sua nuova vita.

Paolo Bonolis ha una compagna? Cosa è accaduto dopo l’addio alla Bruganelli

Mentre di Sonia Bruganelli sappiamo che dopo l’addio a Paolo Bonolis ha voltato pagina al fianco di Angelo Madonia, ballerino – oggi ex – di Ballando con le Stelle, di Paolo Bonolis pare non ci siano notizie riguardo a una nuova relazione dopo la separazione dall’ex moglie.

Il conduttore è sicuramente più riservato della Bruganelli e non ama stare sotto i riflettori, motivo per cui non si sa se ad oggi abbia un nuovo amore o comunque incontrato un’altra donna. Potrebbe esserci qualcuno e magari ha deciso di non pubblicizzare troppo la cosa, o magari ancora non ha incontrato una donna che gli abbia fatto tornare a battere il cuore.

Sappiamo sicuramente che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti in ottimi rapporti e continuano a essere molto legati, lo si evince non solo dalle foto che compaiono – di tanto in tanto – sui vari tabloid di gossip di vacanze o serate trascorse insieme anche ai figli, ma anche quello che entrambi hanno più volte ripetuto. Bonolis tempo fa aveva raccontato di essere molto legato alla sua ex, spiegando come resteranno sempre una famiglia.

A riprova di ciò c’è il fatto che i due ex sono praticamente vicini di casa, questo lo aveva spiegato la Bruganelli in un video su Instagram in cui mostrava come la sua casa comunicasse con quella dell’ex marito attraverso una porta. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle lo aveva fatto per far capire a chi la segue che lei e il suo ex sono ancora unitissimi e si vogliono un grande bene.