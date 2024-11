Un Posto al Sole anticipazioni: altro addio nella soap, partirà per la Spagna

Un Posto al Sole drammatico spoiler: un altro addio strazia i telespettatori. Andrà via e non tornerà, la sua uscita di scena stravolge la trama della soap.

Continua il grande successo di Un Posto al Sole, la fiction partenopea record di ascolti. Fiore all’occhiello del palinsesto dell’azienda di Viale Mazzini riscuote ormai da anni uno share di tutto rispetto, segno della grande interesse nutrito dai telespettatori. Gli inquilini di Palazzo Palladini con la narrazione delle loro vicende intrattengono un pubblico vastissimo, la trama poi è ricca di colpi di scena ed emoziona gli italiani che non riescono più a farne a meno.

Ecco perché quotidianamente ricercano gli spoiler dei prossimi appuntamenti e, stando a ciò che si apprende, un protagonista lascerà la soap opera. Trattasi di un’indiscrezione che ha mandato letteralmente fuori di testa i supporter della serie napoletana. Di chi si tratta? E perché ha deciso di andare via, tornerà? Se lo chiedono incessantemente i fan, ecco dunque cosa c’è da sapere al riguardo.

Un Posto al Sole anticipazioni: esce di scena

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti in onda dal 2 al 6 dicembre rivelano che Rossella prenderà un’importante decisione: lascerà Napoli e si trasferirà a Madrid. La dottoressa rifletterà lungo sulla possibilità di partire per la specializzazione all’estero e, comprenderà che ha bisogno di tempo e spazio per dimenticare quanto vissuto con Fusco. Una telefonata cambierà inaspettatamente tutti gli eventi e la costringerà a partire prontamente.

Si ipotizza che la scelta di Rossella di andare a Madrid abbia a che fare con Vittorio che vive lì da due anni. I telespettatori, infatti, ritengono che possa raggiungere l’amico e lasciarsi alle spalle l’esperienza vissuta con il primario. Nel frattempo, Nunzio avrà un incontro chiarificatore con Diana riguardo alla loro relazione.

Luisa si rivolgerà a Niko per chiedere il suo aiuto legale dato che, è in preda alle difficoltà a causa delle vicende del figlio. Intanto, Rosa deciderà di condurre personalmente le indagini sull’aggressione subita da Don Antoine. Il prete infatti è stato trovato a terra in una pozza di sangue e, il primo sospettato è Pasquale.

Rosa lo ha visto scappare dalla chiesa, tuttavia nonostante gli indizi riconducano a lui, Renda non sarà convinto di questa pista. Continueranno dunque ad indagare per cercare il colpevole e, Manuel avrà un ruolo centrale nella vicenda. Spazio poi alle questioni di Filippo che capirà che suo padre non nutre rispetto nei confronti della sua posizione in radio. Raffaele intanto avrà un acceso confronto con Ida.