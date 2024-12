Alessio Pecorelli: età, dove vive, fidanzata, studi e lavoro, perchè è stato cacciato da Uomini e Donne

Alessio Pecorelli è stato uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne. Cosa fa oggi l’ex tronista del dating show.

L’edizione 2024 2025 di Uomini e Donne è stata molto chiacchierata sin dagli esordi, si sono susseguiti infatti al centro dello studio dei veri e propri colpi di scena. Anche l’abbandono di Alessio Pecorelli, ex tronista del programma ha ingenerato molte polemiche. Il trentunenne originario del Lazio ha fatto immediatamente breccia nel cuore dei telespettatori, poiché ha dimostrato di possedere fascino, forza ed ha raccontato una storia personale singolare.

È un ex militare ed ha avviato poi una carriera di successo nell’imprenditoria, oggi lavora come ristoratore. Uomini e Donne è stata la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo, ma grazie al suo percorso sul trono rosso ha incrementato il numero di seguaci sulle pagine social e, tanti sperano dunque che diventi anche un influencer poiché è amatissimo.

Uomini e Donne, tutto su Alessio Pecorelli

Originario di Santa Marinella nel Lazio, ha iniziato a gestire con successo un ristorante a Santa Severa sin da quando aveva 22 anni, dimostrando di possedere una certa attitudine per l’imprenditoria. Tiene molto alla sua famiglia, lavora con i suoi genitori, la mamma si occupa della contabilità del ristorante mentre il padre gestisce un’officina.

Ha uno splendido rapporto con suo fratello che è un ingegnere e lavora a Milano. Di recente ha affrontato dei lutti importanti, dapprima la perdita dei nonni poi la scomparsa di uno zio, eventi che lo hanno segnato nel profondo. Adora lo sport, pratica pugilato oltre ad aver studiato arti marziali miste, discipline che lo hanno temprato ed hanno forgiato la sua determinazione.

È entrato a far parte della rosa dei tronisti ed ha immediatamente riscosso un certo successo. Sembrava che il suo percorso potesse condurlo alla scelta di una compagna, ma improvvisamente, la sua avventura sul trono si è conclusa. Infatti, sembrerebbe che abbia messo in atto dei comportamenti poco consoni per il programma. Sembrerebbe infatti che sia stato visto in un locale con una ragazza e, per tale motivo ha abbandonato la trasmissione.

Alessio è molto seguito sui profili social, dove si tiene in contatto con i suoi tantissimi fan. L’epilogo del suo percorso sul trono non ha minato il grande affetto che i fan nutrono nei suoi riguardi. Adorano infatti interagire con lui e sono soliti inviargli messaggi che attestano la stima che provano nei suoi confronti.