Cagliari: nuovi investimenti per il Bastione e il mercato di San Benedetto.

Nel cuore pulsante della città si stanno realizzando importanti investimenti per la ristrutturazione e la riqualificazione di storiche strutture. Grazie a una variazione di bilancio, che ha portato a 1,8 milioni di euro già disponibili, insieme ad un finanziamento regionale di 1,2 milioni, si delineano piani ambiziosi per il mercato civico di San Benedetto e il Bastione di Saint-Remy.

Un totale di 3 milioni di euro è ora a disposizione per dare nuovo vigore a questi importanti luoghi, con una rinnovata attenzione anche verso altri spazi pubblici e culturali.

Con i 3 milioni di euro stanziati, i lavori al mercato civico di San Benedetto e al Bastione di Saint-Remy possono prendere finalmente il via. Queste strutture rappresentano il patrimonio storico e culturale della città, e una loro riqualificazione è fondamentale per garantire un futuro dignitoso e funzionale. Oltre a migliorare l’aspetto estetico, i ristrutturati spazi offriranno anche migliori servizi a cittadini e turisti. Non solo, ma il progetto si prefigge di sviluppare iniziative sociali e culturali che possano attrarre un pubblico sempre più vasto. La collaborazione tra diversi enti locali e la Regione ha permesso di canalizzare finanziamenti significativi, insieme a progetti di valorizzazione della storia e della tradizione locale.

Il Bastione di Saint-Remy, in particolare, è un simbolo della città che, con una somma di 2 milioni di euro dedicata al suo restauro, avrà la possibilità di tornare a far parlare di sé. Non si tratta solo di dare una nuova vita a questi spazi, ma di creare nuove opportunità per eventi, mercati e manifestazioni che possano consolidare il legame tra i cittadini e il loro territorio. La combinazione di questi fondi rappresenta un passo concreto verso un riutilizzo intelligente del patrimonio storico, che potrà generare, nel lungo termine, benefici economici e culturali.

Riqualificazione di altri spazi pubblici

Non solo mercati e monumenti. La ristrutturazione e la riqualificazione degli spazi pubblici non si fermano qui. L’amministrazione ha infatti previsto ingenti somme anche per il cimitero di Pirri, che riceverà 700 mila euro, e per diverse vie, come viale Sant’Avendrace, con un investimento di 1,2 milioni. Ci sono anche somme dedicate alla rimodulazione della rotatoria di via Po, che diventerà un punto di riferimento più sicuro per il traffico, con 666 mila euro stanziati. Altre somme significative saranno impiegate per sistemazioni che riguardano il tracciato di via Campo Scipione, per un totale di 600 mila euro.

Questi progetti non solo miglioreranno la qualità della vita dei residenti, ma potranno anche contribuire a valorizzare l’ambiente urbano. La creazione di spazi più accoglienti e funzionali rappresenta infatti un modo per incentivare la mobilità sostenibile e il commercio locale, favorendo interazioni più vivaci tra i cittadini. Si stima che la messa in opera di questi investimenti porteranno anche all’implementazione di servizi e strutture di maggiore qualità, adatte a soddisfare le esigenze di tutti.

Sostegno e servizi per la comunità

Accanto agli investimenti infrastrutturali, si è prestata attenzione anche alle spese correnti, che suonano come un vero e proprio atto di solidarietà sociale. Diverse aliquote di bilancio sono destinate a servizi di igiene urbana, per esempio, con 1,6 milioni già pronti per coprire le spese di energia elettrica e pulizie negli spazi pubblici. Non dimentichiamoci poi della cultura e dello sport: sono stati messi a disposizione 435 mila euro per attività culturali e spettacoli, mentre per eventi sportivi si prevede una spesa di 300 mila euro. Un chiaro segnale di come la comunità stia investendo nel benessere collettivo e nella coesione sociale.

In aggiunta a questo, le famiglie in difficoltà potranno attivare contributi di sostegno per il pagamento dell’affitto, un’importante misura per affrontare le sfide economiche odierne. Anche i lavori di adeguamento nelle parrocchie e nei teatri, con somme equivalenti, rappresentano un tentativo di promuovere spazi di aggregazione e cultura, preziosi per i cittadini. La messa in sicurezza e la manutenzione dei luoghi di culto e delle aree pubbliche sono segni tangibili dell’attenzione che l’amministrazione rivolge a tutte le fasce sociali.

Questi investimenti diffusi nella città, che vanno dall’infrastruttura sportiva alla cura delle parrocchie, non possono che contribuire a una comunità più unita e solidale, in cui ogni aspetto, dall’arte alla vita quotidiana, si intreccia per creare un contesto armonioso e proattivo.