Musica: da stasera Glenda Del E, la star cubana, dedutta al Teatro Massimo di Cagliari.

Glenda Del E, talentuosa pianista, cantante e compositrice di origini cubano-canadesi, sbarca in Sardegna per la prima volta.

Questo evento attesissimo farà parte dell’ultima tappa della rassegna The Jazz Club Network e si comporrà di due date da non perdere. L’appuntamento è per il 6 dicembre al Vecchio Mulino di Sassari e per il 7 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari, promossi dal CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, insieme all’Associazione culturale Il Jazzino. Una vera opportunità per gli amanti della buona musica.

Le serate di Glenda Del E promettono di essere un vero e proprio viaggio sonoro. La pianista si esibirà insieme a musicisti di rango, tra cui Carlos Martin alle percussioni e flicorno, Abel Sanabria al basso e Mario Del Monte alla batteria. Insieme, daranno vita a un concerto che unisce ritmi afro-latini e melodie soul, rendendo l’atmosfera coinvolgente e viva. Certamente un mix esplosivo di energie che trasmetterà al pubblico emozioni intense. La musica di Glenda è un riflesso della sua doppia cultura; una fusione di elementi cubani e influenze canadesi. Con la sua presenza sul palco, riesce a creare una connessione unica con il pubblico, portando una ventata di freschezza nella scena musicale.

Un’artista che sta lasciando il segno

Nominata per un Latin Grammy Award nel 2022 per il suo album “Ella”, realizzato in collaborazione con la violinista venezuelana Daniela Padrón, Glenda ha saputo guadagnarsi un posto d’onore nel panorama della musica afro-latina e soul cubana. Cresciuta tra L’Avana e Toronto, ha avuto modo di assorbire diverse culture musicali fin dalla giovane età. Glenda afferma che i pilastri della sua carriera artistica sono stati i suoi genitori, che l’hanno sempre sostenuta e ispirata. “La mia motivazione viene dai miei cari” dice, sottolineando l’importanza dell’amore e del supporto nella vita. Questa sua dimensione emotiva traspare in ogni nota suonata e in ogni canzone cantata, portando il pubblico a vivere un’esperienza profonda e interattiva.

Un nuovo capitolo musicale

Dopo aver pubblicato i singoli “Me gusta” e “Soy de aquí” , Glenda Del E ci sorprende nuovamente nel marzo 2023 con il singolo “Old Havana”, che è solo un’anteprima del suo attesissimo album strumentale “Kaleidoscope”. Questo progetto musicale delinea il percorso artistico della pianista, che spazia dalle influenze classiche del pianoforte, al folklore cubano, fino ai ritmi moderni come l’hip-hop e il R&B. Con “Kaleidoscope”, Glenda celebra il suo passato, ma anche il suo costante evolversi come artista, mettendo in mostra le sue prime composizioni e i numerosi stili che ha esplorato. L’album rappresenta, in un certo senso, un ritorno alle origini, ma anche un’apertura verso nuove sonorità. La versatilità di Glenda la distingue nel panorama musicale, facendo di lei una presenza indispensabile da seguire.

Con queste due serate in Sardegna, Glenda Del E porterà non solo la sua musica, ma anche una parte della sua identità culturale, lasciando un’impronta indelebile nell’animo di chi avrà la fortuna di partecipare all’evento. Un’esperienza che sicuramente non sarà dimenticata facilmente.