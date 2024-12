Loretta Goggi e l’addio a Tale e Quale Show: perchè ha lasciato

Loretta Goggi ha lasciato all’improvviso il programma Tale e Quale Show, ma ecco qual è stato stato il vero motivo di questa decisione.

Anche quest’anno è stato mandato in onda il famoso talent show condotto da Carlo Conti, che è volto al termine da poco e ha riscosso sempre un grande successo. I fan non possono infatti ogni volta fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Nel corso degli anni moltissimi personaggi hanno infatti scelto di cimentarsi in questa esperienza televisiva.

Tra i giudici che vi hanno fatto parte, c’è stata anche Loretta Goggi, la cui presenza è stata molto apprezzata dai telespettatori. In molti si chiedono però quale sia stato il motivo della sua uscita di scena dalla trasmissione.

Perché Lorella Goggi ha lasciato Tale e Quale Show

La cantante ha preso parte al talent – in qualità di giudice – per ben 13 anni, ed è infatti stata uno storico volto di Tale e Quale Show. In modo del tutto inaspettato, ha però annunciato il suo addio al programma lasciando così a bocca aperta tutti i fan. Lei è d’altronde una delle donne più amate del panorama televisivo e musicale italiano e, nel corso della sua carriera, ci sono stati moltissimi successi che le hanno permesso di farsi conoscere come imitatrice ma anche come conduttrice, attrice e cantante. La sua partecipazione a Tale e Quale ha quindi lasciato un segno sin da subito.

Lei stessa ha spiegato, sui suoi profili social, che si è trattata di una scelta non semplice. “Recentemente vi avevo parlato del meraviglioso periodo che sto attraversando grazie all’arrivo nella mia vita di una creatura che ha riempito le mie giornate“, ha detto lei svelando qualche dettaglio in più sulla nascita del suo primo pronipote, “facendo sparire ogni progetto o iniziativa lavorativa dalla mia mente“. La conduttrice ha quindi reso noto che l’arrivo del piccolo le ha ricordato l’importanza della propria vita personale e della famiglia, tanto da mettere da parte alcuni suoi progetti lavorativi.

Dopo la sua uscita di scena da Tale e Quale Show, Carlo Conti ha selezionato al suo posto la bravissima Alessia Marcuzzi, diventata giurata insieme a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il conduttore l’ha infatti definita una vera forza della natura, che porta sempre un’energia adatta per ricoprire il ruolo di giurata della trasmissione. “È una presenza goliardica e vivace, ideale per mantenere alta l’energia e l’umore del programma”, ha infine concluso lui riferendosi proprio alla Marcuzzi.