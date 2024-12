Un posto al sole, spoiler dicembre: scoppia la passione proibitiva. Svolta clamorosa

Un clamoroso colpo di scena per tutti gli appassionati della soap di Rai3 “Un posto al sole”. C’era chi lo aveva già immaginato, e chi invece lo aveva escluso.

Nel pieno di quelle che sono state puntate concitate che hanno visto l’aggressione ed il ferimento di un sacerdote. Ecco che una passione proibita sta per scoppiare. Come la prenderanno i due protagonisti? E allo stesso tempo, quali saranno le conseguenze?

Un momento delicato superato, ma ecco che per il sacerdote Don Antoine se ne apre un altro. Protagonista non sarà soltanto lui, ma anche una veterana della soap. Cerchiamo di capire insieme di cosa stiamo parlando e quali sono le anticipazioni che renderanno imperdibili le puntate poco prima di Natale.

Un Posto al Sole: anticipazioni di fuoco

E’ una delle soap opera più seguite del palinsesto Rai e, nello specifico di Rai3. Stiamo parlando di “Un posto al sole” che, ogni sera, nella sua programmazione preserale, teine attaccati alla tv tantissimi fans e spettatori. Una soap che dura da oltre 20 anni e che è diventata un fiore all’occhiello del centro di produzione Rai di Napoli.

Nel corso degli anni sono state affrontate diverse tematiche al suo interno: da problemi di coppia, ad argomenti di rilevanza umana e sociale. Quello che, nello specifico, si sta trattando negli episodi di queste ultime puntate, è l’aggressione con relativo accoltellamento, di un sacerdote, dopo che questi ha subito un furto nella sua parrocchia.

Il sacerdote, don Antoine, è entrato al centro della soap anche per aver dato una mano, in un momento complicato della sua vita, a Rosa, altra protagonista e beniamina. Stando a quelle che sono le prossime anticipazioni, per le puntate che andranno in onda dal 16 al 20 dicembre, dopo l’uscita dall’ospedale di Don Antoine, qualcosa succederà con Rosa.

Cosa succederà fra Rosa e Don Antoine?

Voci di corridoio che li vedevano uniti restavano solo come tali, ma adesso, invece, diventeranno più approfondite. Tra i due infatti, ci sarà un momento di intimità. Rosa, proprio per evitare che queste voci di “troppa vicinanza” fra lei e il sacerdote diventassero sempre più insistenti, stava piano piano escludendo l’uomo di chiesa dalla sua vita.

La vicenda dell’accoltellamento poi, ha portato i due a riavvicinarsi di nuovo che, stando proprio alle anticipazioni, si abbandoneranno ad un momento di passione. Quello sul quale non ci si può ancora sbilanciare (anche perché non è trapelato del tutto dalle anticipazioni) è se si tratterà solo di un bacio o di qualcosa di più.

All’inizio, era stata la stessa attrice che interpreta Rosa, Daniela Ioia, ad anticipare l’arrivo di una relazione per il suo personaggio, ma non aveva di certo svelato di chi o di cosa si trattasse. Queste anticipazioni, dunque, fanno sperare in qualcosa.