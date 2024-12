Dopo le polemiche arriva la decisione in casa Rai, stop al programma di Milly Carlucci: cosa sta accadendo

Il palinsesto Rai avrebbe preso una decisione sul programma di Milly Carlucci. Ecco cosa sta succedendo in tv in questo periodo.

La conduttrice ha saputo, sin dal suo primo debutto, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, in modo da assistere a tutte le sue trasmissioni che riscuotono sempre un grande successo. Ballando con le Stelle sta ad esempio per arrivare alla sua puntata finale, e ancora una volta ha dimostrato di essere un prodotto televisivo di alta qualità.

In modo inaspettato, è però arrivata una decisione del palinsesto Rai, giunta subito dopo alcune polemiche circolate in rete.

Cosa sta succedendo al programma di Milly Carlucci

La scorsa settimana c’è stata una pausa di Ballando con le Stelle, per via della messa in onda della Prima del Teatro La Scala di Milano. La semifinale è infatti stata posticipata a sabato 14 dicembre 2024, sempre in prima serata su Rai 1. Nel corso del prossimo episodio, i partecipanti si sfideranno per cercare di arrivare alla tanto attesa finale, che andrà in onda il prossimo 21 dicembre. Le indiscrezioni dicono che però che Milly Carlucci possa non tornare con il suo Cantante Mascherato, anche se è sembrato di capire che la conduttrice possa essere la protagonista di un nuovo prodotto televisivo.

“Forte dell’importante successo di Ballando con le Stelle, tornerà in prima serata su Rai 1 in primavera con un secondo titolo stagionale“, è stato scritto su Dagospia, “Quale? La decisione non è stata ancora presa. La conduttrice, come ha ribadito in diverse interviste, vorrebbe riportare in onda Il Cantante Mascherato con alcune modifiche e una nuova giuria“. Questo progetto non starebbe però convincendo molto i vertici Rai, sia per questioni di budget che per la tenuta del format. “In questo momento Carlucci ha però il vento a favore, la spunterà?“, si legge infine sul portale.

Al momento ancora non si sa quindi cosa succederà nel futuro lavorativo della conduttrice di Ballando con le Stelle. Non resta infatti che attendere per scoprire cos’altro accadrà: le novità sono infatti sempre dietro l’angolo, così come le sorprese e i colpi di scena. Nei prossimi giorni ci saranno gli attesissimi due ultimi episodi del talent show Rai, che tanto ha appassionato milioni di telespettatori e che continua a convincere il grande pubblico italiano con la sua originalità e con quell’unicità che l’ha sempre contraddistinto.