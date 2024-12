NEXTING, chiuso round da oltre 2 milioni per lo sviluppo di SportFace

Nexting ha come obiettivo quello di rivoluzionare il panorama del broadcasting sportivo

Nexting, una PMI innovativa con sede a Napoli e filiali a Roma, Milano, Londra e Madrid, ha recentemente chiuso un round di investimento da 2 milioni e 60 mila euro, sottoscritto da investitori di rilievo come CDP Venture Capital, Apside, RDS, P& S, ITDM e Paolo Scudieri. Questa iniezione di capitale rappresenta un passo significativo per l’azienda, particolarmente nella sua missione di sviluppare SportFace, una piattaforma OTT (Over The Top) progettata per fornire una visibilità senza precedenti a tutte le federazioni sportive e ai loro contenuti.

Fondata nel 2017, Nexting ha come obiettivo quello di rivoluzionare il panorama del broadcasting sportivo. Con una forte attenzione all’innovazione, l’azienda ha saputo coniugare il know-how nella produzione audiovisiva con le più moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la remote production. Il CEO Antonio Palmieri, insieme ai co-fondatori Giovanni Copertino, Gianluca Napolano e Renato Votta, ha guidato l’azienda verso una crescita costante, posizionandola come un player di riferimento nel settore.

L’idea alla base di SportFace è ambiziosa: non solo trasmettere eventi sportivi in diretta, ma anche creare contenuti originali come podcast, documentari e serie TV che svelino i segreti delle diverse discipline sportive. Questa visione si traduce in un’offerta diversificata che mira a coinvolgere un pubblico sempre più vasto e a elevare il livello di fruizione dei contenuti sportivi.

La strategia di crescita di Nexting

L’aumento di capitale consentirà a Nexting di implementare un piano di crescita strategico, con l’obiettivo di espandere la propria offerta e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti. Il supporto di investitori di rilievo non solo fornisce risorse finanziarie, ma anche competenze e connessioni nel settore che possono rivelarsi cruciali per il successo dell’azienda.

Il Presidente Alessandro Picardi, con un’illustre carriera nel broadcasting, ha sottolineato l’importanza di integrare tecnologia innovativa con l’esperienza pregressa nella produzione audiovisiva. “Nexting è qualcosa di nuovo che non c’è sul mercato,” afferma Picardi, evidenziando come l’azienda sia in grado di offrire soluzioni uniche sia per i clienti che per gli utenti finali.

La mission di SportFace: dare voce a tutti gli sport

SportFace si prefigge di dare visibilità a tutti gli sport, non solo a quelli più seguiti come calcio o basket. L’idea è quella di democratizzare l’accesso ai contenuti sportivi, valorizzando discipline meno conosciute e dando spazio a storie e atleti che meritano di essere raccontati. “La nostra mission è supportare ogni sport con un palinsesto che dia visibilità e dignità,” afferma Alessandro Nizegorodcew, direttore di SportFace, sottolineando l’importanza di costruire un racconto multimediale attorno agli eventi sportivi.

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno rappresentato un’opportunità straordinaria per SportFace, che ha coperto l’evento con una varietà di formati, tra cui:

Face to Face – Olympic Edition Inside Olympics

Questi format hanno offerto approfondimenti e storie sui medagliati olimpici, mirando non solo a catturare l’attenzione degli appassionati, ma anche a costruire una comunità attorno a ciascuna disciplina sportiva.

Innovazione tecnologica e sostenibilità

Una delle chiavi del successo di Nexting è la sua capacità di integrare soluzioni tecnologiche innovative. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la produzione e distribuzione dei contenuti rappresenta un cambio di paradigma nel settore. Le tecnologie avanzate permettono di ottimizzare i processi, ridurre i costi di produzione e migliorare l’esperienza degli utenti. Grazie a queste tecnologie, SportFace è in grado di offrire contenuti on-demand di alta qualità, rendendo lo sport accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Inoltre, Nexting è impegnata nella sostenibilità, cercando di ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni. L’adozione di pratiche più ecologiche nella produzione e distribuzione dei contenuti è un obiettivo fondamentale, che riflette un crescente interesse del settore sportivo verso la responsabilità sociale e ambientale.

Con l’iniezione di capitali e il supporto dei partner strategici, il futuro di Nexting e SportFace appare promettente, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo del broadcasting sportivo, innovando e portando avanti una visione inclusiva e sostenibile.