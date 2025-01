È già caccia all’erede di Sinner: viene da questo paese ed ha demolito tutti i suoi avversari, fan impazziti

Nel tennis potrebbe esserci un nuovo astro nascente pronto a dominare e spodestare Sinner: ecco chi è e cosa ha vinto

Il tennis maschile è uno sport in continua evoluzione. Dopo un periodo “di stallo” dominato da tre grandi della storia di questa disciplina, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, ora sembra che sia entrato in una nuova epoca.

Un dominatore di questa nuova era del tennis deve ancora affermarsi completamente. Al momento il numero 1 al mondo è Jannik Sinner.

Il nativo di San Candido è riuscito a conquistare alcuni dei più importanti tornei del 2024, vincendo Australian Open e Us Open. Il suo principale rivale potrebbe essere lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore del Roland Garros e di Wimbledon nella stagione passata.

Ora però, sembra che ci sia un nuovo grande talento in rampa di lancio. Ecco di chi si tratta e perché Sinner dovrebbe guardarsi le spalle.

Tennis, il nuovo campioncino che potrebbe impensierire Sinner

C’è un paese che in passato ha prodotto grandi giocatori di tennis ma che nell’ultimo periodo è un po’ sparito dai radar di questo sport. Ora sembra che sia pronto per tornare con un talento incredibile. Di quale nazione si tratta? Del Brasile. Infatti, gli appassionati di tennis ricordano con affetto l’incredibile Guga Kuerten, numero uno al mondo nel 2000 e vincitore di ben tre Roland Garros. Sulle sue orme sembra che ci sia un atleta competitivo e con tanta voglia di vincere.

Si tratta di Joao Fonseca, classe 2006. A soli 18 anni il tennista ha vinto qualche settimana fa le ATP Next Gen Finals, dimostrandosi come il miglior talento in ascesa nel circuito ATP. In finale, Fonseca ha battuto un altro tennista da tenere d’occhio in questa stagione, l’americano Learner Tien. Per Fonseca questo è stato un grande successo, dal momento che è diventato il primo tennista sudamericano a vincere questo torneo.

Un altro successo nel 2025

Fonseca ha aperto il 2025 così come aveva chiuso il 2024: con una vittoria. Per prepararsi al prossimo Australian Open, il brasiliano di appena 18 anni ha deciso di partecipare al Challenger di Canberra. Il nativo di Rio de Janeiro ha battuto gli avversari in tabellone, trionfando in finale contro l’americano Ethan Quinn.

Con questa vittoria, Fonseca si avvicina alla centesima posizione. Tuttavia, molto probabilmente per entrare nel main draw dell’Australian Open dovrà passare per le qualificazioni. In ogni caso, con un diritto ottimo e un rovescio incrociato fulmineo, Fonseca può fare male a tutti e anche Jannik Sinner dovrebbe guardarsi da quello che potrebbe essere il suo prossimo rivale in futuro.