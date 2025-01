Qual è il segreto (infallibile) di Sinner: lo fa sempre prima di giocare e la vincita è assicurata

Il talento non è tutto: serve equilibrio per stare in piedi e un campione come Jannik Sinner lo sa molto bene!

C’è chi dice che il talento sia innato, chi pensa invece che tutto si possa costruire con lavoro e dedizione. Poi c’è chi crede che il segreto stia nel lasciarsi guidare dall’istinto. Ma c’è un momento, nello sport come nella vita, in cui ci si accorge che non basta: il corpo, la mente, le paure e i desideri devono collaborare. Un gioco di squadra silenzioso che inizia dentro di noi.

Ci sono sfide che richiedono più di un allenamento tecnico. Sono quelle che ti mettono davanti alla necessità di cambiare abitudini, di abbandonare le vecchie sicurezze per cercare qualcosa di nuovo. Non è facile: servono coraggio, pazienza e una certa dose di fiducia.

E poi, come sempre, ci vuole equilibrio. Quello vero, fatto di stabilità, radici profonde e capacità di adattarsi ai movimenti più imprevedibili. È una ricerca continua, quasi un’arte, che non riguarda solo la fisicità ma anche il modo in cui affrontiamo ogni ostacolo.

Eppure, quando il cambiamento arriva, si riconosce subito. Lo senti nei gesti, nel modo in cui ti muovi e affronti le difficoltà. E magari te lo dice anche chi ti guarda: c’è qualcosa di diverso, un passo più sicuro, una leggerezza nuova.

Jannik Sinner: addio questo accessorio, benvenuto futuro

Jannik Sinner lo sa bene. Dopo anni di partite giocate con cavigliere rigide, il giovane campione italiano ha deciso di lasciarle andare. Un gesto semplice, quasi invisibile, ma che racconta tanto del suo percorso. Lavorare sulla propriocezione – la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio – non è stato solo un esercizio fisico, ma un vero e proprio atto di fiducia verso sé stesso.

Il risultato? Un gioco più fluido, movimenti più naturali e, soprattutto, meno pressione su ginocchia e anche, punti critici per qualsiasi tennista. «Adesso mi sento più sicuro», ha detto Sinner dopo la sua vittoria contro Jarry agli Australian Open. E quel senso di sicurezza si è visto in campo: controllo del match, freddezza nei momenti decisivi e un finale in crescendo.

L’arte del cambiamento

Abbandonare un supporto fisico, però, è anche un atto simbolico. Significa maturare, prendersi dei rischi consapevoli per puntare a qualcosa di più grande. Come ha spiegato la coach Barbara Rossi a Il Corriere, è una scelta a lungo termine: meglio affrontare qualche difficoltà oggi che ritrovarsi con problemi cronici domani.

E così Jannik si prepara al futuro con un passo più leggero e una mentalità ancora più solida. L’ex sciatore che si muoveva in equilibrio tra neve e ghiaccio sembra aver trovato la sua stabilità anche sulla terra rossa e sul cemento. Il suo messaggio? Saper cambiare è un segno di forza. Perché crescere, in fondo, significa proprio questo: scoprire l’equilibrio dentro di sé.