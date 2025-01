Questo campione è pronto a pubblicare la sua biografia: i fan non aspettano altro

Lewis Hamilton è pronto per la sua avventura in Ferrari ma i tifosi aspettano un’altra grossa novità da lui.

Sono moltissimi coloro che aspettano con ansia la nuova stagione di Formula 1. In effetti, si attende un campionato ricco di colpi di scena, con piloti pronti a tutto pur di dominare.

Per la prima volta dopo anni sembra davvero che qualcuno possa spodestare il trono di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull sembra aver perso colpi, anche perché la sua scuderia non è al top come in passato.

Tra i favoriti quest’anno ci sono sicuramente Lando Norris e la sua McLaren e Charles Leclerc a bordo della Ferrari. Tuttavia, potrebbe esserci una grossa sorpresa tra i favoriti: Lewis Hamilton.

Il britannico ha scelto Ferrari il prossimo anno e potrebbe rendere ancora più magico il 2025. Oltre al suo esordio in “Rossa”, c’è una notizia che tanti fan aspettano con ansia. Ecco di cosa si tratta.

Lewis Hamilton, ecco cosa attendono in molti

Per Lewis Hamilton il 2025 potrebbe essere decisamente magico. Il britannico insegue l’ottavo titolo mondiale in carriera. Finora in Mercedes è riuscito a ottenere 7 campionati mondiali, entrando nell’olimpo dei piloti. Non a caso, in molti lo considerano come uno dei più forti di sempre al volante. Tuttavia, ora Lewis deve essere in grado di dimostrare il suo talento in una nuova “famiglia”. La scuderia sarà diversa e dovrà collaborare con un altro pilota di grandi ambizioni, Charles Leclerc.

Ma il 2025 sarà speciale per Hamilton anche per un’altra ragione. A quanto pare, il pilota lancerà la sua biografia. Il libro dovrebbe intitolarsi Sir Lewis e sarà scritta da Michael E. Sawyer. In molti prevedono una sorta di epopea e racconterà il viaggio di Lewis a bordo delle auto più veloci della storia. L’uscita del libro dovrebbe essere nei primi mesi del 2025: in Italia probabilmente arriverà a marzo 2025.

L’inizio della stagione in Formula 1

Se la data d’uscita dovesse essere confermata, i tifosi di Hamilton potrebbero iniziare al meglio la nuova stagione di Formula 1. D’altronde, la prima gara del campionato è prevista per il 14, il 15 e il 16 marzo in Australia. Prima di questa data importante, Hamilton sarà impegnato con i test Ferrari in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Insomma, manca poco più di un mese per poter vedere Lewis Hamilton a bordo di una Ferrari. Dopodiché, si potrà leggere anche la sua biografia e vedere come i sogni di questo pilota sono diventati realtà, facendo appassionare alla Formula 1 generazioni di tifosi.