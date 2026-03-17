Rolli Days 2026 a Genova: 20 anni di Palazzi UNESCO da scoprire nel weekend del 27-29 marzo

Il 27 marzo, Genova si trasforma: le porte dei suoi palazzi storici si spalancano per i Rolli Days, un appuntamento che da vent’anni celebra la città e il suo patrimonio. Il 2026 segna un traguardo speciale: vent’anni dal riconoscimento UNESCO delle Strade Nuove e dei Palazzi dei Rolli. Non è solo una festa, ma un tuffo nella storia più autentica, fatta di arte, diplomazia e fasti antichi. Le dimore aristocratiche, un tempo teatro di incontri esclusivi, si mostrano al pubblico con i loro dettagli architettonici sorprendenti. A guidare i visitatori, giovani esperti che raccontano con passione storie intrise di memoria e cultura.

Vent’anni di UNESCO: Genova diventa un museo a cielo aperto

Era il 2006 quando l’UNESCO ha inserito le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità. Da allora, Genova ha consolidato il suo ruolo di primo piano nella valorizzazione del centro storico, definito “museo diffuso” per l’eccezionale patrimonio architettonico cinquecentesco e seicentesco. Il 2026 segna così un traguardo importante: vent’anni di tutela, conservazione e apertura al pubblico di questi tesori unici.

Il tema scelto per i Rolli Days 2026, “Condividere è proteggere”, racchiude un’idea chiave. Aprire palazzi e cortili non significa solo mostrare bellezza, ma trasformare il patrimonio in un bene comune da conoscere e custodire, per garantirne un futuro sostenibile. L’evento va oltre l’estetica, intrecciando architettura, vita quotidiana, diplomazia ed economia di un’epoca ancora viva tra le mura dei palazzi.

A trasmettere questo messaggio ci pensano 102 giovani divulgatori, guide esperte che, con rigore e passione, rendono il tour un’esperienza immersiva. Grazie a loro emergono dettagli nascosti, dalle decorazioni alle funzioni sociali che quei luoghi hanno svolto per secoli.

Rolli Days 2026: aperture straordinarie e luoghi da riscoprire

Il cuore dei Rolli Days resta in via Garibaldi, crocevia storico della vita aristocratica genovese. Qui si trovano palazzi famosi in tutta Italia, come Palazzo Rosso, noto per le sue sale affrescate, gli arredi seicenteschi e la ricca collezione Brignole Sale. Palazzo Bianco ospita invece una mostra dedicata a Giovanni Andrea de Ferrari, offrendo uno sguardo su un lato meno conosciuto dell’arte locale.

L’edizione 2026 introduce diverse novità, allargando il raggio delle visite anche fuori dal centro storico. Tra queste, la riapertura al pubblico della Grotta Doria Pavese a Sampierdarena, un gioiello del Cinquecento decorato con quaranta tipi diversi di materiali naturali, tra conchiglie, coralli e pietre preziose. Dopo anni di restauro, finalmente si potrà entrare in questo ambiente unico.

Anche Cornigliano avrà il suo spazio con l’apertura della Badia di Sant’Andrea, antica abbazia ora sede dell’Academy del Genoa CFC. Recenti scoperte di rilievi attribuiti allo scultore Bertel Thorvaldsen arricchiscono il patrimonio artistico e testimoniano il legame tra passato e presente.

Per chi vuole vivere l’atmosfera anche di sera, torna “Palazzi in Luce”: venerdì e sabato le facciate di via Garibaldi e piazza della Meridiana saranno illuminate, permettendo di ammirare gli affreschi dei piani nobili direttamente dall’esterno. Completa il percorso la Basilica di Santa Maria Immacolata, con il restauro della facciata in corso, e la mostra sull’accoglienza aristocratica negli spazi dell’Archivio di Stato.

Come partecipare e prenotare: consigli per non perdere i Rolli Days 2026

L’interesse per i Rolli Days non è mai stato così alto, soprattutto con il ventennale UNESCO alle porte. Già a febbraio 2026, le prenotazioni online superano l’80% dei posti disponibili, un chiaro segnale di una domanda in crescita. I palazzi più richiesti stanno rapidamente esaurendo i biglietti, con alcune location a rischio sold out anche prima del weekend.

Chi vuole essere sicuro di partecipare deve muoversi in fretta. Le prenotazioni si fanno solo tramite i canali ufficiali, che permettono di scegliere palazzi e orari con precisione. Il sistema gestisce anche gli ingressi in luoghi più piccoli e delicati, come la Grotta Doria Pavese, dove la tutela impone limiti severi al numero di visitatori giornalieri.

Il progetto Rolli Kids, dedicato ai più piccoli, propone laboratori nelle dimore storiche con posti limitati. È un’altra opportunità da prenotare con anticipo, vista l’alta richiesta. Le visite guidate dai giovani divulgatori aiutano a vivere l’esperienza in modo consapevole e rispettoso.

L’appuntamento del 2026 rilancia Genova come cuore della cultura rinascimentale e barocca italiana, attirando studiosi, turisti e appassionati. Tra le sale ornate e le facciate illuminate, si respira un passato ancora vivo, capace di emozionare chiunque varchi quelle porte.